台超正議員挺日水產 「甜笑同框他」萌翻日網！

日本首相高市早苗上任以「台灣有事」論強力挺台，中方怒出手宣布禁止日本水產品進口。20日總統賴清德曬出午餐，大啖壽司跟味噌湯，以行動力挺日本盟友。不少台灣民眾加入聲援行列，連民進黨台北市議員林亮君也以實際行動力挺日本，24日被日本組織轉發讚揚，迅速在日網爆紅。





台超正議員林亮君衝超市挺日水產 「甜笑同框他」萌翻日網：太可愛了！

民進黨台北市議員林亮君衝超市挺日，與售價牌上的Q版賴總統肖像合照。（圖／翻攝自臉書@林亮君）

北市議員林亮君22日發文表示「今天吃這個！賴桑推薦！生食級干貝！台日友好！！！」，衝超市購入日本海產相挺，她露出甜美笑容，站在貨架前與售價牌上的Q版賴總統肖像合照，展現十足親和力。日本組織「世界蒙古人聯盟」24日在X曬照分享，寫下「台灣的年輕議員在推廣日本海鮮，日本的年長議員們卻在議會睡覺。」。

貼文曝光後，觀看次數超過72萬次，6.1萬人按讚、6400次分享，日本網友留言致謝「謝謝台灣議員，我一定會報答你們的恩情。希望我們與台灣的友誼能夠永遠延續下去。」、「謝謝！歡迎來日本！下次旅行也打算去台灣！」、「謝謝！我好愛台灣！ 」，也有人大讚林亮君「太可愛了！ ！」、「台灣的議員好可愛啊」、「她的臉好可愛，簡直無法集中注意力」、「真的好漂亮」、「乍一看，還以為是榮倉奈奈，結果竟然是政治人物，好可愛！」、「竟然這麼可愛，我都驚呆了。」。

