台越寮警方聯手！攔截「雙獅地球牌海洛因」藏藝術燈座 市價破2億

高檢署第13波安居緝毒專案成果豐碩，共逮捕超過2000人，搜索800多個地點，成功查獲多起重大毒品案件。其中最引人注目的是台灣、越南及寮國警方聯合偵辦，攔截市價超過2億元、純度極高的「雙獅地球牌海洛因」，查獲數量逾19公斤。此外，專案小組更在台中首度查獲本土種植的罌粟花園，以及從中國進口的依託咪脂原料。這次行動展現了跨國合作打擊毒品犯罪的重要成效。

「雙獅地球牌」海洛因。（圖／TVBS）

這次緝毒行動中，最特別的是查獲「雙獅地球牌海洛因」，這種海洛因因純度高被稱為海洛因毒王，曾在劉德華主演的電影《門徒》中出現。執法人員經過耗時耗力的工作，成功拆解藝術燈底座，發現毒販將海洛因藏在底座內，外面還包裹了鉛以避開X光掃描。這起案件由台灣、越南、寮國警方共同偵辦，三國必須步調一致、掌握相同資訊，才能成功攔截這批價值超過2億元的毒品。

在台中大雅區，專案小組更首度在台灣查獲本土種植的罌粟花園。警方接獲線報後，利用無人機進行搜查，並邀請植物專家鑑定，確認這些罌粟花並非觀賞用途。現場查獲70株罌粟花植株和超過6公斤的罌粟花酒。罌粟花可提煉出鴉片、嗎啡，進而製成海洛因，也能泡製成藥酒。這是執法單位首次在台灣境內查獲種植罌粟花的案例，過去查獲的都是已經加工的毒品。

此外，在桃園工廠，檢警也查獲從中國進口的依託咪脂原料。這批被查獲的原料、半成品和煙彈，市價高達5000萬元。

這次安居緝毒專案不僅攔截了大量毒品，更重要的是追查這些毒品的來源。查獲毒品只是偵辦案件的開端，真正的關鍵是找出這些毒品的源頭。透過持續的跨國合作和專業查緝，台灣執法單位展現了打擊毒品犯罪的決心與能力。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

