台越年菜同桌上菜 雲林老宅圍爐吃出跨文化年味

▲接受服務的吳姓家庭，年節對他們而言，往往只有簡單應景的菜餚。此次能在家中吃到完整年菜，讓一家人感受到久違的年味。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣一戶隔代教養家庭，近日迎來一場特別的年節聚餐。家扶社工帶著年菜食材走進老宅，現場加熱、擺盤，並結合越南新住民的家鄉料理，讓原本簡單的圍爐，成為融合台灣與越南文化的年節餐桌。

▲家扶社工帶著年菜食材走進老宅，現場加熱、擺盤，並結合越南新住民的家鄉料理。（記者蘇峯毅攝）

餐桌上除了常見的蹄膀、雞湯、櫻花蝦米糕，還出現越南粽、春捲與河粉。這些越式年菜由越南籍陳翠姮媽媽親手準備，她表示，在越南，新年餐桌象徵團圓與平安，希望透過料理，把祝福分享給長輩與孩子。

廣告 廣告

這場圍爐的背後，是一批由民間捐贈的冷凍年菜。捐贈者連續兩年提供北農嚴選年菜組合，包含鮑魚鹿野雞湯、筍香富貴蹄、白菜獅子頭與櫻花蝦料理。雲林家扶社工不僅負責分送，也依家庭狀況，安排到宅協助，降低長輩備餐的負擔。

▲這些越式年菜由越南籍陳翠姮媽媽親手準備，她表示，在越南，新年餐桌象徵團圓與平安，希望透過料理，把祝福分享給長輩與孩子。（記者蘇峯毅攝）

接受服務的吳姓家庭，主要照顧者為祖父母。阿公健康狀況不佳，阿嬤需兼顧照顧孫子與臨時工作，年節對他們而言，往往只有簡單應景的菜餚。此次能在家中吃到完整年菜，讓一家人感受到久違的年味。

雲林家扶王耀慶督導指出，除了這戶家庭，另有一百份年菜禮盒陸續送至各服務家庭，讓弱勢家庭在春節期間，也能與家人安心圍坐用餐。社工觀察，對許多隔代與單親家庭而言，年菜不只是食物，更是一種被關心、被記得的象徵。