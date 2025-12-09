台越混血歌手聯手新生代電音鬼才 桃子A1J歌曲瞹昧充滿暗示性
【緯來新聞網】台越混血嘻哈創作歌手桃子A1J曾參加《菱格世代DD52》、《大嘻哈時代》等節目嶄露頭角，今年更參加越南版的《乘風破浪的姊姊》（Em xinh say Hi），舞台上的優秀表現讓更多人注意到她，也讓她在音樂與表演之間的切換能力更上一層。這次桃子A1J與滴燙Ditton再次聯手打造全新單曲〈4to9〉，延續過去的默契，但更具畫面感，也多了一些成人語境裡的曖昧與節奏。由於歌曲的場景設定在辦公室，桃子A1J的新造型大膽挑戰帶有誘惑感的性感上班女郎造型，滴燙Diiton則是在襯衫領口多了一個充滿暗示性的心型造型，把歌曲中的曖昧氛圍拉到爆棚。
台越混血嘻哈創作歌手桃子A1J與滴燙Ditton推單曲〈4to9〉。（圖／索尼音樂提供）
今年初，她也參與韋禮安和越南影帝連炳發合作的〈For a Better Day〉，負責越南語演唱調整，讓作品呈現得更加貼近語言質地。與桃子A1J多次合作的電音鬼才滴燙Ditton是近年音樂圈備受好評的新生代全方位音樂人，曾製作過韋禮安、蕭煌奇、畢書盡、柏霖Polin、BOOM!怪物新人、Ozone等歌手的作品。
桃子A1J x 滴燙Ditton的新歌〈4to9〉，歌名乍看像時間，但真正意思更像一句總是在深夜出現的訊息：「for tonight」。簡單、直接，也帶著一點不需要多想的默契。在編曲階段，滴燙和桃子討論了許多曲風的可能性，他們決定回到90’s R&B這種最經典、也最能呈現情緒細節的框架。滴燙希望聽這首歌的人可以感覺到「夜色和性感」的色調，但方式不是濃烈，而是自然地滲進旋律裡。
〈4to9〉的主題概念視覺設定在辦公室，許多音效都帶著一種若有似無的暗示。（圖／索尼音樂提供）
〈4to9〉的主題概念視覺設定在辦公室，桃子A1J和滴燙Ditton表示，這個場景在白天很普通，甚至理性，但音樂與畫面把它轉換成另一種氣氛。鍵盤、影印機、會議桌、拉開椅子的聲音，都帶著一種若有似無的暗示，就像歌詞描述「鍵盤敲打聲傳來，無關緊要的對白」，讀起來平淡，卻讓人想起那些聊著普通話題，但彼此心裡都聽得見的話外之音。
配合這次歌曲的設定，桃子A1J和滴燙Ditton的造型延續這份介於節制與放肆之間的平衡，是正式的襯衫與剪裁、乾淨的線條，卻在某些地方留了餘地。桃子A1J穿上上班族必備白襯衫，但配上拉開的領帶和短褲，再搭配鮮豔的絲襪和細跟高跟鞋，讓人充滿想像空間的性感造型，她笑說：「這次造型算是做了大膽的嘗試！」而滴燙甚至為了呼應「壞得可愛」的氛圍，在襯衫領口藏了一顆愛心，像是隱晦卻明目張膽的暗示：「我知道你會注意到。」兩人在辦公桌、影印機等辦公室必備設備旁擺出各種曖昧姿勢，更讓歌曲的張力直線飆升。桃子A1J x 滴燙Ditton全新單曲〈4to9〉已數位上架。
