台越警方聯手破跨境運毒集團 查獲海洛因磚市價2億元

刑事局與越南公安部聯手破獲一起跨境運毒案，查獲運毒集團以「藝術燈」名義報關，夾藏52塊高純度雙獅牌海洛因磚，市價超過2億元，同時逮捕3名泰籍嫌犯依法送辦。

52塊雙獅牌海洛因磚市價超過2億元。（圖／翻攝畫面）

刑事局國際科近日掌握情資指出，越南與寮國近期接連查獲多件海洛因走私案件，疑有跨境運毒集團藉由「藝術燈」名義報關，實則夾藏毒品運往越南或台灣，刑事局即請駐越南警務聯絡組洽詢越南公安部，透過交換比對跨境情資。

雙獅地球牌海洛因磚純度高。（圖／翻攝畫面）

專案小組確實發現近期有批自越南寄送來台的包裹存在高度異常，包括貨單號碼頻繁更換、申報內容同為燈具等家飾、收件人非本國人而為泰、越等外籍人士，均與大數據分析資料相互吻合。

廣告 廣告

運毒集團將毒磚夾藏在藝術燈座內。（圖／翻攝畫面）

專案小組遂報請橋頭地檢署指揮偵辦，於10月23日會同財政部關務署檢驗包裹，發現運毒集團將雙獅地球牌海洛因磚夾藏於藝術燈底座，每個底座裝4塊毒磚，共查獲7件可疑包裹13組藝術燈，暗藏海洛因磚52塊、重19.875公斤，黑市價值逾新臺幣2億元，成功阻斷毒品流入台灣。

警方後續追查國內收貨端，發現運毒集團刻意多次更換收件人身分，收件地址分散在不同縣市，且送達後遲無人出面領取，經調閱書面資料及監視器進行分析後，研判集團真正的手法為由集團上游指派泰籍嫌犯MU○、SI○由泰國來台後，直接到貨運公司領包裹，再送往汽車旅館等待台灣本地成員取貨，想藉此規避警方查緝。

2名泰籍嫌犯領貨及送往旅館過程，全程遭專案人員掌握蒐證，並待嫌犯外出購物時一舉上前逮捕控制2人，進一步埋伏待台灣端人員現身領貨，最終成功逮捕收貨端3人，全案詢後依違反《毒品危害防制條例》移送橋頭地方檢察署偵辦，泰籍收貨人MU○、SI○經法院裁定羈押禁見。

刑事局專案人員與越南公安部合作，交流跨境運毒情資，並聯合越南及寮國警方共同追緝跨境運毒集團順利破案，深化雙方跨境合作情誼，未來仍將與國內外各緝毒機關情資交換及合作查緝，避免毒品流入國內危害民眾健康。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

刑事局詐防中心今揭牌 新設偵查隊136人專責打詐

史上最大規模！三環幫「累積信用」騙貸 232輛權利車遭查扣

「假郵局」來電稱普發一萬遭盜領 新北女遭詐損失百萬