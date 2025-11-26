台軍售流程比照北約！1.25兆國防預算「PrSM 飛彈」曝光：鎖定中國沿海

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

政治中心／程正邦報導

國防部長顧立雄表示，國防帶動經濟，產值4000億，可創造9萬個工作機會。(圖/新台派上線)

總統投書《華郵》宣布 8年投入1.25兆強化防衛韌性

總統賴清德於26日投書美國《華盛頓郵報》（The Washington Post），正式宣布將大幅增加台灣的國防預算，推出史無前例、為期8年、上限達400億美元（約新台幣1.25兆元）的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」。此舉旨在捍衛台灣國防，並向國際社會展現台灣應對中國威脅的堅定決心，隨後獲得美國在台協會（AIT）發聲表示肯定。

《自由時報》披露，國防預算中遠程精準打擊是「PrSM飛彈」，射程可達500公里，目前只有美國和澳洲有。(圖/新台派上線)

鎖定中國沿海目標 PrSM飛彈超級猛：時速4000公里

三立政論主持人李正皓在《新台派上線》節目中引述《自由時報》報導指出，這項特別條例中，「遠程精準打擊飛彈」被列為重要的採購軍備之一。這款具備500公里射程的 PrSM 飛彈，可整合於台灣已採購的海馬士多管火箭系統（HIMARS）載具上。

王義川表示，未來中國軍艦一出門集結，就會被我軍的「PrSM飛彈」鎖定。(圖/新台派上線)

李正皓強調，PrSM 飛彈的性能「超級猛的」，這項系統去年才在澳洲試射成功，目前全世界只有美國和澳洲有，若台灣採購成功，將意味著「整個中國沿海，都是我們打擊的標的物」。

民進黨立委王義川補充，PrSM 的打擊精度極高，其飛法是飛到目標上方後「直接這樣垂直掉下去」，顯示其定位超級準確。尤其PrSM 在澳洲測試時，速度可達每小時4000公里，且具備反艦打擊能力，能鎖定海上的船隻和路上的載具，大幅提升台灣的源頭打擊戰力。

李正皓指出，未來整個中國沿海都將在「PrSM飛彈」的射程範圍。(圖/新台派上線)

美國同參院通過「豪豬法案」 台軍售流程比照北約

面對藍白陣營可能以「美國未交貨」為由杯葛預算，王義川指出，美國已展現與台灣同步努力的決心。美國國會參議院已通過參議院法案第1744號「豪豬法案」，其宗旨為「為區域同伴提供險惡環境下的升級保護法案」。

美國參議院通過「豪豬法案」，台灣軍購時程和金額將和北約相同。(圖/新台派上線)

王義川解釋，這項法案將台灣交付武器的流程放到與北約（NATO）國家相同，簡化了美國武器出口的管制辦法，縮短時間、並提高軍售金額的門檻。「所以我們現在台灣，跟北約有同樣的軍售時程。」此舉是美國為了確保在第一島鏈上的台灣國防實力，避免讓中國有可乘之機，衝擊第二島鏈。

美國國防部長要求採購體系轉型為「戰時運作」模式，迅速加快能力部署。(圖/新台派上線)

此外，美國國防部長也公開對供應鏈表達不滿，要求採購體系全面轉型為「戰時運作」模式，迅速加快能力部署，承諾改善對台軍售延宕問題。

國防自主創造「非紅供應鏈」 范世平憂藍推「一國兩區」

政治學者范世平教授認為，賴清德總統這次出手是一個「非常非常精心的設計」的一整套組合拳，從高市早苗的發言到賴總統投書、AIT快速回應、以及美國國會通過豪豬法案，顯示台美與周邊鄰國已形成高度默契。

賴清德總統強調，這項特別預算不只是跟美國買武器，更要推動國防自主，創造台灣的經濟效益。他指出，這項投資預計將創造台灣4000億的產值與九萬個工作機會，在守護台灣安全的同時，打造非紅供應鏈。范世平指出，武器是非常賺錢的產業，並以南韓為例，強調台灣已晚了好幾步，慶幸有前總統蔡英文奠定的「國機國造、國艦國造」基礎。

范世平指出，台灣軍工業沒發展是馬英九害的，直到蔡英文上任才開始國艦、訓練機國造。(圖/新台派上線)

不過，范世平也對當前政治局勢表達擔憂。他指出賴清德總統已確立「一國兩制台灣方案是台灣社會不可碰觸的紅線」，但現在國民黨內部正在推動「一國兩區」論述，且正在立法院修法，主張中國人也是中華民國國民，意圖讓中國人可以參政。范世平警告，「全世界談一國兩區是接受中國還是台灣的，當然是中國的，中國有一百八三個邦交國，我們只有十二個」，認為國民黨此舉「正一步步把台灣推向中國的圈套」，呼籲民眾必須引以為戒。

范世平指出，賴清德總統已明確表態拒絕「一國兩區」，以免落入中國的圈套。(圖/新台派上線)

