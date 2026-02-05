台農發公司贈400箱椪柑 祝福社福機構住民

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】台農發公司為回饋社會，今5日由董事長唐淑華到嘉義縣政府捐贈400箱椪柑禮盒，請社會局轉贈予縣境內各社福機構。捐贈儀式，由社會局張翠瑤局長代表翁章梁縣長致贈感謝狀。隨後即轉發予27家老人福利機構、8家身障機構、1家兒少機構及1家長照機構。

台農發公司已分別於去114年及今115年皆響應翁章梁縣長「年菜送暖，溫馨我嘉」，搭配年菜送暖加送1500箱椪柑；這次再捐出400箱椪柑禮盒，請社會局轉贈予住宿機構住民，盼能感受年節氣氛，祝福各機構與弱勢家庭「大桔大利」，溫馨迎接新年。

唐淑華董事長表示，台農發公司長期致力於出口台灣農產品及農產加工品，積極為台灣農業開拓新市場、新通路與新產品，除全力推廣台灣優質農產品外，也持續串聯熱心公益的團體與企業，將農特產品分享給更多弱勢族群。

張翠瑤局長感謝台農發公司連續第二年投入公益行動。她說，社會局也配合衛生福利部，在春節期間致贈公費院民春節慰問金每名1,000元，肯定各機構持續精進照顧服務品質，春節期間不打烊，讓住民能在健康且有尊嚴的環境中安心生活，獲得如家人般的溫暖照顧。