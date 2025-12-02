「台農88號」亮相 智慧監測打造永續稻作





面對氣候變遷挑戰糧食的生產與安全，農業部農業試驗所今(2)日於該所大禮堂舉辦「香米八十八、健康發發發」發表會，介紹耐熱香米新品種`台農88號'，並展示病蟲害智慧監測與友善防治資材，以及友善農產品加工加值成果。農試所表示，將以品種改良、智慧農業與永續加工三大主軸，協助農民提升抗風險能力，推動綠色稻作轉型。

農試所表示，在氣候變遷加劇、生物多樣性快速流失及全球糧食安全風險日益嚴峻的今日，臺灣農業正處於關鍵轉型期。高溫、乾旱、水澇及病蟲害等不斷衝擊農業生產，農作物的產量與品質都受到影響。稻米是臺灣重要的農產品之一，廣大的種植面積，使其在碳減排、節水、地下水涵養、生態韌性及永續循環上都扮演著重要角色，成為農業政策推動的要角。

台農88號耐熱又省水 高溫下仍維持米質與產量

農試所表示，`台農88號'為稉型香米，烹煮出來的米飯油亮光澤，口感Q彈有嚼勁、甜度高並帶有芋頭香，深具市場潛力。在高溫檢定圃中，於穀粒充實期間面對持續性39℃高溫，其穀粒稔實率減損程度較目前栽培面積最廣品種`台南11號'減少23%，米粒白堊質率也減少13%，顯示台農88號的耐熱能力優於`台南11號'。`台農88號'同時具穩定抗病性，可減少防治資材使用，有利於友善耕作制度。在肥水管理上，`台農88號'的氮肥利用效率較主要品種提升7%，灌溉用水節省約19%，並可同步降低甲烷排放量，有助於推動低碳稻作。

無人機＋AI 精準預警 病蟲害監測智慧化

農試所說明，本次同步展示「葉稻熱病警示技術」與「褐飛蝨AI警示技術」。前者利用無人機與多光譜影像，能提前7至10天發現感病植株；後者採用手機搭配AI辨識，預警準確率逾8成。兩項技術有利於農民掌握最佳病蟲害防治時機，可降低農藥使用並提升友善栽培效益。另結合Bio-IPM 防治策略，以生物性資材如液化澱粉芽孢桿菌、中和亞磷酸、黑修羅與白殭菌等，將提供更安全有效的整合性病蟲害管理。

友善米糠加工更升級 居家也能簡易安定化

農試所進一步說明，米糠是稻米碾製過程中產生的優質營養副產物，膳食纖維含量高達20~30%，並同時富含鈣、鐵、鎂、磷與鉀，以及γ-oryzanol、維生素E類和多酚等抗氧化成分，具有作為營養與功能性食材的潛力。針對友善環境生產的稻米副產物米糠，該所開發「非溶劑處理之米糠連續式安定化技術」，能快速使脂肪酶失去活性，抑制酸敗並改善風味，使米糠更易保存或後續加工。民眾也可透過「70–80°C加熱10分鐘」的簡易安定化方式，在家即可自行安全利用米糠作為健康食材，符合現代飲食需求。

農試所最後強調，此次發表會的系統性整合應用成果，透過`台農88號'耐熱新品種與種植技術，輔以智慧化監測與友善防治，以及加值利用技術，構成可複製的永續性稻米生產與利用模式。既能協助農民降低氣候風險、減少防治成本，又呼應農業部推動「淨零排放」、「農業數位轉型」與「食品安全」等政策方向。未來將擴大全台推動並強化資料平台整合，持續提升台灣農業科技量能，朝永續農業的典範邁進。

