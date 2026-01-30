台通緝犯泰國遭槍殺！國民法官首件境外殺人案二審宣判 撤銷發回更審

記者楊佩琪／台北報導

▲周昱帆（後）是全案唯一返台落網的共犯，也是國民法官首件審理的境外殺人案，二審高院撤銷發回。（資料照／記者楊佩琪攝）

台籍通緝犯石茂強在泰國遭槍殺命案，被泰國警方列為共犯的24歲男子周昱帆搭機逃回台灣被逮，台北地檢署依殺人罪提起公訴，由台北地方法院國民法官審理，也成了國民法官首件境外殺人案。一審周男被判刑7年，高等法院二審30日宣判，認判決有瑕疵，撤銷發回北院更審。

高院撤銷發回理由包括，原判決認定之事實有違背經驗法則與論理法則之處。死者遭台籍主嫌王綋騰第1槍射殺倒地後，仍在掙扎、呼救，並未立即發生死亡結果，因此周昱帆表示不清楚死者何部位遭槍擊。但原判決僅以死者於第1槍後倒地就認周男主觀上認為死亡結果已不可避免，並未依憑案發時情狀為整體觀察判斷。

另原判決認周男協助取槍、遞槍只是縮短王綋騰自行取槍的距離與時間，死者死亡結果無可避免，進而認定周男行為並非不可或缺，與主觀上亦無讓死者趕快死亡之意，難認與經驗法則相符。

再者，周男接獲王綋騰指示上樓取槍再下樓返回死者所在位置，本需經過相當時間，原判決指周男有「消極抵抗」行為，亦有疑義。

至於周男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例部分。高院認為，起訴書已記載槍枝放置位子在周男房間，及其後由周男再度取槍交給王綋騰等事實。檢察官並於原審審理中，主張周男犯持有具殺傷力非制式手槍罪，與所涉殺人罪為裁判上一罪關係。但原判決就此未置一詞，已有請求事項未予判決之誤，檢察官上訴意旨認原判決違法，並非無理由，且違法情形影響罪責、科刑事實認定，因此高院無從自為判決，應撤銷發回更審。

全案起於因槍砲、強盜等多項刑事案件被通緝，44歲綽號「少爺」的台灣籍男子石茂強，2025年2月間在泰國被發現遭人行刑式槍擊殺害，棄屍在泰國蘇凡納布國際機場附近一間廢棄餐廳。泰國警方展開調查，鎖定5名嫌犯，包括1名泰國籍女子、4名台灣籍男子，其中包括周昱帆、王綋騰。

犯案後王男便與泰國籍女友等人逃往柬埔寨，周男則於2月27日搭機回台。刑事局接獲消息，旋即前往機場帶人。經查王綋騰和泰國籍女友、國中同學許峯源、男子林廣源一起經營大麻店，周昱帆是員工。因與死者石茂強有糾紛，雙方一言不合，王綋騰持槍朝石男太陽穴射擊，造成石男當場倒地，但仍掙扎呼吸。避免石男大聲呼救恐驚動附近住戶，王綋騰指示周男把槍再拿出來，朝石男左後腦射擊2槍，石男當場死亡。

