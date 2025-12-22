《台通》誠誠被封「聊天魔」！親揭人生最低谷 被逼到只能撐、不能逃

《台灣通勤第一品牌》主持人誠誠很會聊天，背後卻是有原因的。小公視提供

讀書節目《反正你也不睡覺》請來有「聊天魔」之稱的《台灣通勤第一品牌》主持人李毅誠（誠誠）。誠誠笑稱從學生時代開始就「特別輕浮」，總能因一句「大家心裡有、但不敢說的話」被記住，主持人傑尼也以多年聽眾身分認證：「誠誠真的超會把大家心裡想的話講出來。」本集將於今（22日）在小公視頻道播出。

誠誠表示自己高中就很會聊天，並浮誇形容他可以「同時跟7個人聊天」，一邊分配話題、一邊觀察氣氛，讓原本陌生的人自然聊起來，主持人吳曉樂笑說，這也太像影集《后翼棄兵》，一次開好幾盤棋局，但為什麼會這麼在意人？誠誠給出的答案出乎意料：「因為安全感。」他認為只要理解一個人為什麼會那樣說話、那樣行動，對方就不再只是怪人，而是「有脈絡的人」。

主持人吳曉樂（中）笑說誠誠（左）同時跟七個人聊天，也太像影集《后翼棄兵》。小公視提供

這種「想搞懂一切」的習慣，也延伸到他對金錢的敏感度，誠誠坦言，自己從小就很在意別人怎麼賺錢，拍攝現場看到疑似閒置的工作人員，腦中會自動跳出「他一定有理由才在攝影棚裡，那為什麼我會不知道？」這份對金錢流動的好奇，來自他成長於工廠家庭，從原料、加工到出貨，每一步都和收入息息相關，也讓他很早就學會觀察家裡的經濟狀態。

他笑說，想跟爸媽要零用錢之前，得先搞清楚「這筆錢是怎麼來的」。不是精打細算，而是知道什麼時候可以開口、什麼時候再忍忍，「那是一種對現實的理解」。然而，高三那年，現實真的迎面而來。正逢家中經濟最吃緊的時刻，父親在送貨途中從貨車跌落，腳部開放性骨折，臥床半年。誠誠回憶，不會稱呼那段時間是悲劇，而是一連串「只能撐、不能逃」的不順，讓他提早進入打工、分擔責任的人生。

主持人傑尼是《台通》骨灰級粉絲。小公視提供

上了大學後，他幾乎一路打工，與家裡一起走過還債的階段。誠誠坦言，在做便當、做 Podcast 之前，其實很不知道自己要幹嘛，直到後來慢慢找到出口。節目尾聲訪問誠誠：「如果17歲的你看到現在的你，會怎麼想？」他毫不猶豫地回答：「他會很滿意，因為這一切，比當年想的好太多了。」



