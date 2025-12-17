台逾四成輸美產品獲關稅豁免…空運報價連漲 明年接著旺

台灣輸美產品逾四成獲得關稅豁免，推升台灣成為亞洲出口美國的重鎮，物流業者指出，半導體、AI等相關電子產業出貨需求強旺，12月下旬對空運需求強勁，報價漲勢相對有力，近兩個月出口北美的空運報價出現連漲情況。

物流業指出，目前台灣出口到北美每公斤約新台幣250-280元，12月較11月的漲幅約8%-12%，趕著在12月底出貨的急單漲幅達20%，已經出現3字頭。

特別的是，近期物流供應鏈傳出，部分國家特定產品以東南亞、台灣為中繼站，以降低稅務相關成本，國內電子、半導體、AI相關產品輸美的航空貨運需求很強勁，預計續旺到明年。

美國總統川普推動對等關稅，根據相關統計發現，八個月過去後，美國半數進口商品對台灣四成以上的特定產品「豁免」關稅，而台灣是這些產品的主要供應國之一，因此相對受惠，也帶動AI、半導體供應鏈出貨持續增溫，對空運艙位需求有增無減。

對於運輸供應鏈移轉，國內物流業者證實，國內航空貨運及海運亞洲區間很旺重要關鍵，新變化成推升2026年海、空運市場需求重要動能。

根據統計，台灣出口美國商品有42%獲得美國以「特定理由豁免」，沒有被課到對等關稅。國內的物流業者分析，從物流的角度看，今年電子商品、半導體、AI相關的需求很強勁，推估輸美關稅得到豁免是一大關鍵，而空運則扮演此間關鍵的運輸供應鏈角色。

國內的航空雙雄華航（2610）、長榮航也看好2026年航空貨運市場發展，半導體、AI伺服器、通訊與電子零組件，以及跨境電商需求，推升航空貨運需求。其次，因為美國關稅變化，亞洲區間航線及亞洲到北美的貨量急速攀升；第三，美國取消大陸電商800美元小型包裹免稅優惠，民生必需品加收關稅後的價格變化不大，需求逐漸出籠，第四， 2026年航空貨運市場維持價量齊揚走勢。

【記者黃淑惠／台北報導】2026年海空運生態鏈將呈現「亂中有序、形勢大好」，國內的航運業者分析，2026年海、空運市場物流更混亂，不過，隨著貨品會「找便宜的地方生產、出口」，物流版圖大移轉，對台灣海空運供應鏈業者都將有利基。

