台遊客白廟違規拍照「與泰國人爆肢體衝突」 網嘆：丟臉丟到國外

泰國清萊觀光景點「白廟」近日發生遊客衝突，其中一人竟是來自台灣的旅客，因其無視禁止停留拍照規定，與他人發生口角和肢體衝突。（圖／翻攝自臉書／ลุยชนข่าว）

泰國清萊知名觀光景點「白廟」日前發生一起旅客衝突事件，有一名來自台灣的遊客與泰國其他地區的旅客，因在禁止停留拍照的「輪迴橋」發生口角，進而引發肢體衝突，最終在警方協助下和平收場。但此事件登上泰國新聞，有不少台灣網友直呼「丟臉丟到國外」。

根據泰媒《泰國日報》報導，這起衝突發生於1月15日下午，當時台灣遊客要走過白廟著名的「輪迴橋」，疑似過程中停下腳步想拍照，但現場有規定「禁止停留」，造成動線受阻。後方泰國遊客不滿上前請台灣遊客快走，卻因雙方語言不通，溝通不良後彼此火氣上來，直接從口角演變成肢體衝突，全程被圍觀群眾拍下。

事發現場為白廟內連接主寺的「輪迴橋」，因橋面狹窄且為藝術景觀區，管理單位早已設有多國語言告示，提醒遊客禁止停留拍照，以維護秩序與安全。台灣遊客與泰國旅客約12秒的衝突畫面，被分享到網上，迅速在各大社群平台流傳，甚至被當地新聞台報導，引發廣泛關注，更有一些台灣網友感到丟臉，批不遵守規定的台灣遊客丟臉丟到國外。

白廟附近商家、當地居民與目擊者表示，此類行為極不妥當，尤其寺廟為心靈修養與觀光場所，應保持冷靜及禮貌，避免影響其他遊客與景點形象。商家指出，當日炎熱天氣及橋下模擬地獄造景可能使情緒更易激動，但作為東道主仍應以微笑及耐心應對。

報導中指出，衝突發生後，寺廟保安迅速介入，將雙方帶往清萊市警察局處理。警方表示，經調解後，雙方均承認衝突源於誤會，無重大傷害意圖，最終同意互相賠償損失並繳納罰款，道歉後和平分開，事件圓滿落幕。

白廟管理方強調，「輪迴橋」屬特殊管制區域，設有明顯警示標誌以防意外，呼籲所有遊客遵守規範，確保自身及他人安全，也維護景點整體旅遊秩序。同時也表示，此事件為個別案例，並未影響整體觀光服務及遊客體驗。

