台遊客趕不上飛機竟耍特權！ 聯絡駐日代表處要求「特別處理」

台遊客趕不上飛機竟聯絡駐日代表處要求「特別處理」。示意圖／Freepik

日本是不少台灣人旅遊首選地，不過近期卻傳出有台灣旅客錯過航班報到時間，被拒絕登機，竟打電話到辦事處要求「特別處理」，疑似想耍特權。對此，台北駐日經濟文化代表處那霸分處強調，「不便替未依規定時間辦理手續的旅客，向航空公司或各主管機關提出特別要求」。

台北駐日經濟文化代表處那霸分處指出，近日接獲國人致電求助，表示在搭乘某航空公司航班時，查看APP提示「需於起飛前40分鐘抵達登機口」，不過並未提前到航空公司櫃檯辦理報到，因此在安檢口時被告知須完成報到手續。然而，當時距離航班起飛僅剩50分鐘，該旅客急忙跑到櫃檯報到，不過卻被告知超過時間拒絕受理，「因此旅客要求本處致電航空公司提供特別協助」。

那霸分處強調，多數航空公司都會在「航班起飛前至少1小時」關閉報到櫃檯，錯過最後報到時間就無法辦理，旅客只能改訂其他航班或重新購買機票，「本處不便要求航空公司特例受理。」

那霸分處表示，也曾有旅客搭乘郵輪至那霸旅遊時，「因隔天早上睡過頭」錯過下船入境手續辦理時間而致電求助，經洽詢入國管理局後，獲知入境審查人員於規定時段後即撤離，無法再返回為旅客辦理入境手續。

那霸分處呼籲，旅日遊客應遵守各項規定時間，並預留充足時間辦理報到、安檢與入境手續，「本處不便替未依規定時間辦理手續的旅客，向航空公司或各主管機關提出特別要求。」



