台遊客逛清萊白廟 與泰人互毆爆全武行進警局

台灣遊客在泰國觀光勝地上演全武行！根據當地媒體報導，一群台灣遊客與泰國遊客在清萊的白廟疑似因排隊拍照動線問題，大打出手，其中有人被壓在地上，還有人直接被揍一拳，最後全被帶進警察局，雖然最終和解落幕，但互毆影片網路上瘋傳，網友直言，真是丟臉丟到國外。

「禁止停留」台遊客拍照 阻礙動線爆發衝突

衝突畫面曝光。圖／民眾提供

從當下曝光的畫面看到，長長隊伍中突然一陣騷動，只見一名黃衣男子將一名女子壓在地上，後方長髮女子上前揮拳，擊中藍色上衣男子臉部，氣氛瞬間火爆，接著另一名黑色上衣男子上前想將雙方支開，卻攔不住，長髮女子再朝下方黃色上衣男子連K好幾拳。

事發在泰國清萊著名觀光勝地白廟的奈何橋上，兩派互毆，其中一群遊客是台灣人，在混亂中，有人大聲用中文勸架，現場不少台灣遊客都目擊這一幕，原本還以為是其他國的人，結果後來發現是自己人。

這段衝突影片還登上泰國新聞版面，根據《泰國日報》報導，白廟因遊客眾多設立「禁止停留」標語，其中一群台籍遊客疑似因停留拍照阻礙動線，後方泰籍遊客不滿遭擋上前理論，雙方因而爆發肢體衝突。

互毆影片在網路上瘋傳，有網友直呼好丟臉，也有人認為，擋住別人太久實在不妥。旅遊作家943說明，白廟像一個藝術品，所以有更多禁忌，尤其是它很窄的奈何橋是禁止拍照的，去到熱門景點看到有牌子還是要留意一下。

雙方被帶回警局挨罰 廟方籲遵守相關規定

象徵通往天堂的奈何橋爆發全武行，最後雙方都被帶回 警局，經過調解，同意互相賠償損失並繳納罰款。廟方呼籲遊客，遵守相關規定，共同維護現場秩序。

※不良示範，請勿模仿

泰國／綜合報導 責任編輯／網路中心

