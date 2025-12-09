台遊客遇青森強震「守護旅館電視」 日網讚「好暖心」台網揭1重點

台灣遊客入住旅館遇青森強震，第一時間保護電視成為日網討論議題。翻攝X/FreeAll_protest



日本青森縣外海昨天（12／8）深夜發生規模7.5強震，也有不少台灣遊客正在青森當地旅行，但對於面對強震來襲，有入住旅館的台灣遊客拍下第一時間的情況，只見兩名台灣人死命扶住電視不讓倒下，另外有人用手機拍攝記錄，這一段影片在網路瘋傳，也掀起日本網路討論，日本網友讚台灣人冷靜守護電視，機智又勇敢；台灣網友則有另一種歪樓見解「怕賠錢」，也引發不少共鳴。

一名網友在網路分享影片中，一群朋友們入住日本旅館，第一時間2名台灣旅客不但沒有驚慌，還死命扶著電視避免掉落，隨著搖晃程度漸漸變小後，還溫柔地把電視輕放倒地，這時也有同行人說：「在溫泉的人怎麼辦？」除了有人紀錄下強震瞬間外，另外也有人非常鎮定，搖晃中仍淡定吃著零食。

廣告 廣告

日本網友紛紛留言：「太厲害了！非常冷静。規模5〜6的地震時，有些女性會嚇得哭出來。」「來旅行卻面對這麼可怕的事，台灣朋友依然冷靜地保護著電視。這是多麼美妙又溫馨的一段插曲。」「簡直就是保護電視的超人！僅僅是看著，就讓人充滿元氣和安心。」

不過台灣網友留言，除了讚嘆沉著冷靜之外，台灣人第一時間「搶救電視」，也出現許多看法，「純粹怕壞掉可能要賠償。」「壞掉的話，晚上會沒電視看啊」「小的不用跑，大的跑不掉」「本能反射看電視看櫃子」「台灣人從小教育，地震就是先衝去顧神桌的花瓶」。總之，一段台灣遊客搶救電視的畫面，也成為台日網友熱烈討論的話題。

更多太報報導

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了

台灣有51位億萬富豪！總財富飆破5.1兆、超越日本與法國