台遊客違規拍照「奈何橋上」與泰國人互毆！老闆驚恐：下面就是地獄

國際中心／巫旻璇報導

泰國清萊熱門景點白廟（Wat Rong Khun），近日傳出一起遊客失控事件。一名台灣旅客疑似因拍照停留問題，與泰國民眾在象徵通往彼岸的「奈何橋」上爆發衝突，雙方當場拉扯互毆。相關畫面僅十多秒，卻在網路快速流傳，不少遊客目睹後驚慌退避，引發外界關注。





台灣遊客違規拍照「奈何橋上」與泰國人互毆！暴走片曝光…老闆驚恐：下面就是地獄

台灣旅客（紅色標示）疑似因拍照停留問題，與泰國民眾（綠色標示）在象徵通往彼岸的「奈何橋」上爆發衝突。（圖／翻攝自泰國日報）







拍照停留卡動線 語言不通釀肢體衝突

外媒《泰國日報》引述警方說法指出，事發於15日下午。當時台灣旅客行經白廟最著名的「奈何橋」時為了取景拍照而短暫停下，未依現場標示持續前行，導致後方動線受阻。一名泰國遊客因此上前反映，雙方因語言隔閡難以溝通，情緒逐漸升高，從爭執演變為肢體衝突，場面一度失控，與宗教場所的氛圍形成強烈對比。

商家直言不妥 炎熱天氣與地獄意象助長火氣





目睹事發經過的54歲商家老闆受訪時表示，在佛寺內發生衝突實在不合適。他提到，當天天氣炎熱，加上奈何橋下方呈現的是象徵地獄苦難的藝術意象，可能在潛移默化中加重情緒波動，讓人更容易煩躁失控。他也認為，身為國際級觀光景點，無論遊客或在地居民，都應多一分包容，以免類似畫面影響外界對泰國觀光的觀感。

警方介入調解 雙方致歉和解落幕





事件發生後，寺方保全人員立即上前制止，並通知警方到場處理。雙方隨後被帶回警局接受調解，在警方協助下，兩人逐漸冷靜並說明經過。經確認，雙方均表示並非刻意挑釁，也未造成嚴重傷害，最終同意相互賠償相關損失並繳納罰款，當場互相致歉，事件順利落幕。白廟管理單位事後也再次提醒，奈何橋區域空間有限且地勢較高，基於安全與人流考量，早已設置多語言告示，明確禁止遊客停留拍照。廟方強調，雖然此次事件未影響景區運作，但仍呼籲遊客配合規定，共同維護參觀秩序與安全。





















