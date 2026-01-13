台達電五度獲評CDP雙「A」領導級企業
【記者柯安聰台北報導】CDP（原碳揭露專案）公布2025年評鑑報告，台達電（2308）在「氣候變遷」（Climate Change）與「水安全」（Water Security）兩大環境主題評鑑結果中，五度獲得雙「A」頂尖評級（A List）成績，本年度全球共有超過2萬2000家企業參與CDP評鑑，僅有不到1%的企業獲此殊榮肯定。台達整合氣候變遷、水安全、生物多樣性等多重環境議題進行管理，不但提升永續治理管理層級，亦積極推動範疇三減碳，攜手價值鏈朝永續淨零目標邁進。
台達電副總裁暨永續長周志宏表示，近年來極端氣候頻繁發生，全球法規更加重視永續管理，在台達電經營團隊的支持下，2025年將成立近20年的永續委員會升格為董事會層級之功能性委員會，由董事會直接督導台達電永續策略與行動。台達電率產業之先，在氣候行動上提前布局，自2021年實施內部碳費機制，導入企業決策過程，相關經費應用於能資源管理、再生電力開發及低碳創新，助益達成減碳與再生電力里程碑。
在氣候變遷治理上，2024年科學基礎減量目標(SBT)範疇一與範疇二碳排較2021基準年下降53.6%，全球營運據點使用再生電力的比例達到RE84。台達電亦積極推動範疇三減碳，針對上游採購及下游售出產品使用的間接排放成立子委員會，跨單位盤點及擬定管理策略。台達電內部碳費機制2024年總支出2100萬美元，減碳效益超過3萬7000公噸。2025年出版《台達電子內部碳定價報告書》分享推動經驗，獲各界迴響。
此外，台達電持續強化供應商議合與節能減碳能力，2024年承諾SBT目標之一階供應商已佔台達其採購金額過半比例，一階關鍵供應商簽署「減碳承諾書」的比率亦超過6成。
在水安全管理方面，台達電雖非用水大戶，亦積極提升因應嚴峻的水資源壓力下的動態調適能力。2024年水資源政策經台達電董事會通過，以強化氣候變遷、水資源管理之韌性為目標，該年度整體生產廠區用水密集度相較於2020年下降30.7%，大幅超前2025年下降10%的管理目標；並以科學基礎目標網絡（Science Based Targets Network，SBTN）方法學，進行據點的水量目標評估，兼顧企業用水與自然界水資源需求。
國際非營利組織CDP的年度環境資訊揭露和評分程序，被公認為企業環境資訊透明度的重要標準，全球超過640家共擁有超過127兆美元資產的投資者，以及超過270家總採購支出高達6.4兆美元的主要採購者，要求供應商揭露環境影響、風險和機會相關資訊。台達電在「水安全」已連續6年入選A List，「氣候變遷」則已10度入選領導等級肯定。（自立電子報2026/1/13）
