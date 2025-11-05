台達電全球第一！獲ICT業首張ISO循環經濟認證 永續布局再下一城

台達電獲得全球IT業首張ISO循環經濟認證，並於SGS 2025 年度頒獎典禮獲年度創新獎，由永續長周志宏（右）代表領獎。（圖／台達電）

台達電今日宣布，獲得全球 ICT 產業首張 ISO 59004 循環經濟認證，取證範圍涵蓋全集團的循環經濟管理機制，包含循環採購、循環設計、製程優化、資源回用與回收、廢棄物管理等，整體審查成績於滿分5分中獲5分。

台達電亦受邀出席SGS 2025 年度頒獎典禮暨產業交流論壇，除連續三年獲頒「永續治理獎」外，今年更獲「年度創新獎」，肯定其能資源循環思維與節能節水減廢、碳管理、生物多樣性等全球目標密切連結，攜手供應鏈合作共好。

台達電副總裁暨永續長周志宏表示，台達電長期關注循環經濟議題，從原物料、能資源、製程，以及廢棄物處理等階段，與價值鏈合作展開循環經濟活動，更演化出一套適合台達電的循環經濟管理架構，希望從產品設計或製造階段，增進能資源循環、降低溫室氣體排放，以因應全球氣候變遷，很榮幸這次率全球ICT產業之先，取得ISO 59004 認證，透過查證以檢視台達電現行循環經濟策略與執行作法，與國際標準 （ISO）接軌，台達電將持續朝循環經濟藍圖路徑穩健推進。

為落實循環經濟，台達電2022 年發布「台達集團產品碳足跡策略」並擬定產品循環設計、循環採購與製造、提供循環服務、創造產品剩餘價值等四大作法，除了檢視產品生命週期管理，也將循環經濟準則納入產品設計中，如部分風扇、路燈產品採用再生或可回收材料，以及包材回收等，同時，訂定包含關鍵供應商原物料取得第三方再生／回收材料認證的商家數，預計2030年達30家，2025年整體生產廠區廢棄物轉化率達100％，以及2050年全球營運據點廢棄物轉化率達100％的長期目標。

在UL 2799廢棄物零填埋認證上，截至2024年，台達電已有 18 個生產廠區獲得認證，其中6個廠區為最高等級白金級， 2024年台達全球營運據點價值鏈活動過程產生廢棄物共232,485公噸，所有被轉化的廢棄物總量為231,509公噸，轉化率達 99.6％，其中，廢棄物回收銷售效益達2,714萬美元。此外，台達電亦透過內部碳費機制，支持循環經濟相關計畫的推動，並建立綠色產品標準，持續強化企業在循環經濟範疇的落實與成效，進一步實現2050年淨零目標。



