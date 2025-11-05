中央社

台達電取得全球ICT產業首張ISO 59004循環經濟認證 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

台達電副總裁暨永續長周志宏（右）代表出席SGS 2025年度頒獎典禮暨產業交流論壇，開心宣布台達電取得全球ICT產業首張ISO 59004循環經濟認證。（台達電提供）

中央社記者曾仁凱傳真 114年11月5日

