台達電幹掉鴻海 登市值第二 大摩最新目標價出爐





台股今天大漲逾600多點，其中不可或缺的功臣，就是電源供應大廠台達電，股價一度亮燈漲停衝到1245元新高，市值也來到了3.21兆元，首度超越鴻海，登上台股第二寶座，僅次於台積電的45兆元。

針對台達電近期表現，大摩也出具了最新報告，認為市場忽略了台達電的營運槓桿優勢，並低估了其在2026～2027 年間因資料中心電力與冷卻需求激增所帶來的獲利成長。預期台達電的獲利將在兩年內翻倍，將2026年EPS預測由35元上調至36.6元，2027年則是由42.1元調升至53.5元，目標價也從1288元上修至1638元。

廣告 廣告

（封面圖／翻攝自台達電官網）

更多東森財經新聞報導



記憶體狂熱大浪！ 謝金河點名「4台廠」：史詩級的價值重估

法人觀點：星展銀行今年Q1持續看好亞洲不含日股，估金價H2每盎司5,100美元

個股：友華(4120)攜手日本皮膚科領導藥廠Maruho，拓台灣腋下多汗症治療市場