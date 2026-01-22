台達電換當二哥！股價漲停飆1245元新天價 市值超車鴻海

台股今（22）天重新點燃反彈行情，指數開高走高、價量齊揚，千金股再度成為盤面焦點，群聯率先鎖漲停，尾盤打開；台達電接力亮紅燈，衝上1245元再創歷史新高；另外漲價效應讓電阻族群全面點火，大盤週四終場上漲499.71點，收在31746.08點，成交量來到約7910億元。專家指出，市場情緒樂觀，不過要留意曆年前交投相對清淡，可能出現調節賣壓。

群聯產能緊觸頂！DRAM雙雄分歧南亞科要出關

因為美國總統川普政策立場又一次出現髮夾彎，讓金融市場上TACO交易再起，台股週四一開盤就上漲超過百點，隨後漲勢更一度擴大到600點以上，最高站上31890.62點改寫新紀錄。

統一投顧董事長黎方國指出，「整個川普的態度是很明顯的改變，所以市場原來的擔憂就化解了，加上昨晚的美股是大漲，所以激勵了今天台股的上漲，也是價量齊揚，整個又收復了昨日的跌幅，而且又在重新再回5日線，盤面上比較強的是半導體族群，尤其是像DRAM的股票，還有被動元件的股票。」

漲價效應帶動下，被動元件族群延續強勁走勢，華新科直衝漲停鎖在157.5元，國巨也大漲超過半根停板；記憶體概念股同樣開高強彈，群聯出關後連續兩天亮燈漲停，直到尾盤才打開，至於還沒解禁的南亞科一樣湧現買盤。

電源雙雄都亮燈 台達電1245元市值超越鴻海！

權值股方面，護國神山台積電最高來到1770元，台達電更飆到漲停1245元，再創歷史新高，市值還超車鴻海，奪下台股二哥寶座。

第一金投顧董事長黃詣庭分析，「就短線上而言的話，當然市場的交易熱度還是相當的高，除了成交量大之外，另外我們看到，融資的一個水位還是維持在接近3700億左右的水準，再加上當沖比例還是偏高的狀況，顯示說短線上而言的話，整個交易的氛圍還是相當的熱絡，特別是散戶的交易積極程度相當高，甚至是壓過了外資也好，或者是投信自營商近期的賣壓。」

只是就結構來看，台股來到相對高點，加上美股將進入科技股超級財報週，若數字不如預期，不排除會造成信心鬆動。

不過好在春節前還有利多，統一投顧董事長黎方國指出，「AI教父黃仁勳也要來台灣，一般也會有兆元宴主要AI巨頭的聚會，我想這個也會帶動市場相關樂觀的情緒。」CSP資本支出增加、地緣政治風險也暫緩，專家對大盤持續抱持正面態度，認為元月效應及紅包行情仍然值得期待。

