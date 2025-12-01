台達電搶2大商機 砸37億讓晶睿私有化

市場風向正在急遽轉變，台達電1日晚間召開重訊，決議以37.33億元收購持股過半的晶睿100％股權。台達電董事長鄭平解釋，這場溢價近17％的晶睿私有化，全為了克服過去資源整合限制，接下來2公司將加速營運決策、提升資源綜效。

靠安控搶智慧樓宇及城市商機

這樁斥資逾37億元的收購案，劍指「智慧樓宇」商機。

早在2017年10月，台達電瞄準智慧樓宇，先收購安控廠晶睿過半股權，「安全監控只是樓宇自動化的一環，更大應用是從智慧樓宇延伸至智慧城市。」台達電高層人士說。

談到收購晶睿，鄭平坦言，晶睿成為台達電子公司以來，已是集團布局樓宇自動化的關鍵支柱，面對全球市場快速變遷帶來挑戰與機會，將與台達電樓宇自動化事業群將與晶睿更緊密整合，加速決策並進一步提升資源綜效。

事實上，晶睿不再是一家傳統的安控公司，晶睿董事長羅永堅指出，2017年加入台達電後，逐步轉型為結合AI（人工智慧）技術的安防解決方案提供者，未來成為台達電全資子公司，可望靈活運用集團的生產、研發、國際市場資源。

台達電代理發言人施孟璁指出，台達電以每股現金100元收購晶睿，交易總金額高達37.33億元，晶睿暫定2026年3月27日為股份轉換基準日，屆時晶睿將成為台達電100％持股的子公司，並終止上市及停止公開發行。

早一步打造成本殺手鐧

為了整合大計，台達電與晶睿鴨子划水布局多時。今年2公司已完成ERP系統整合，使雙方得共同採購原物料，對於安控產品中需要大量的關鍵零組件，例如感光元件、系統單晶片（SoC）等，有助降低物料成本。

對晶睿而言，這幾年憑藉母公司台達電的製造經驗，透過智能製造與自動化系統降低生產成本，並提升最終組裝環節的自動化程度。目前在台灣有2條自動化攝影機產線，規劃明年再投入2條新產線。

市場人士直言，這樁私有化行動，好比原先在不同頻率上運作的雙引擎，徹底整合並使台達電這艘巨型艦艇，駛向「智慧樓宇」新藍海。市場屏息以待，這場訴求加速決策的強大組合，如何在安防領域，成為智慧樓宇、智慧城市的一方之霸。