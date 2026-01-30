台達電攜手泰國建商 斬獲湄南河高級住宅專案

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電(2308)持續將智慧綠能解決方案延伸至生活場域，子公司泰達電面對曼谷近年PM2.5空氣污染問題日益嚴峻，進而攜手當地大型建商Land and Houses，將高效率通風與室內空氣品質解決方案導入湄南河畔高級住宅專案，透過實際落地案例，展現智慧建築與健康住宅的應用成果 。

台達電表示，隨著城市化與氣候變遷影響擴大，室內空氣品質已成為智慧建築的重要指標之一。公司除長期深耕資料中心、工業與能源管理應用外，也持續將核心技術延伸至住宅與商用建築領域，透過實際案例驗證智慧綠能解決方案在生活場景中的可行性。

台達電指出，此次合作導入的解決方案整合至客戶建案的AirPlus²系統，經由高效率新風供應設計，將室外空氣經過過濾後引入室內，藉此稀釋室內PM2.5濃度，改善長時間密閉空間可能造成的空氣品質問題。相關系統可在維持通風效率的同時，兼顧住宅對低噪音與舒適度的要求，強化居住品質。

在技術設計上，泰達電此次採用直流馬達架構，以兼顧節能與穩定運轉，即便在高風量運作下，噪音表現仍維持在住宅可接受範圍。同時亦導入智慧排氣設計，結合動作感測與延遲運轉機制，於住戶進出空間時自動啟動通風，在不增加使用者操作負擔的情況下，提升整體空氣交換效率，確保濕氣、異味及殘留污染物得以排出，再自動切換至低速節能模式。

從策略面來看，台達電近年積極布局東南亞市場，泰國不僅作為集團重要的生產與營運據點，也成為智慧綠能解決方案示範的重要場域。公司期望透過與當地建商合作，深化智慧建築應用，進一步擴大相關解決方案在住宅、商辦等領域的導入機會，為未來成長動能奠定基礎。

