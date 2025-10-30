台達電攻AI能源新時代商機 資料中心微電網解決方案首次曝光
，台達電首度公開的「AI 資料中心微電網解決方案」，為大型表後微電網整合多元能源、快速響應AI負載的毫秒級變化。（圖片來源／台達電提供）
台達電29日於 Energy Taiwan 2025，以「賦能永續 引領未來」為主題，整合旗下能源解決方案與服務，呈現多來源、分散式、雙向傳輸的智慧電網應用場景，涵蓋 AI 資料中心、高耗能廠辦、電網級應用、兆瓦（MW）充電基礎設施與能源顧問服務。
其中，AI 推動全球資料中心高速擴展，單一園區用電量高達百兆瓦，對供電品質與穩定性提出更高要求，台達電首度公開的「AI 資料中心微電網解決方案」，為大型表後微電網整合多元能源、快速響應AI負載的毫秒級變化，在高強度 AI 場景下確保電力品質，提升營運韌性。
台達電力暨能源解決方案事業群副總裁暨總經理李延庭表示「迎戰AI能源新時代，電力是攸關營運韌性的基礎建設，過往大型資料中心連接傳統電網，需費時5至10年，在 AI 競賽推進下，透過分散式AI資料中心微電網方案，可大幅縮短建置時間，成為符合需求與提升競爭力的關鍵解方。台達電在能源基礎設施深耕多年，具備高度整合實力，協助企業在AI時代應對能源轉型，朝永續發展邁進。」
AI資料中心微電網解決方案
台達電微電網解決方案以儲能系統及微電網控制器為核心，整合太陽能、發電機組與氫燃料電池等多元能源，能快速響應AI負載的毫秒級100%變化，並控制電壓波動區間。透過軟硬體整合，可支援複雜的微電網場域條件，並利用電廠等級的建模與模擬來優化電力傳輸。再者，因應AI資料中心高壓直流（HVDC）電力架構趨勢，方案導入固態變壓器作為直流耦合核心，能源效率高達98.5%，銜接交流轉直流（AC→DC）轉換，以減少能量轉換並降低損耗。
高耗能廠辦方案
在用電成本持續攀升與永續轉型雙重挑戰下，台達推出廠辦AI控能整合方案。以工商業一體式儲能系統台達C系列為核心，採全機液冷設計，整合功率調節系統（PCS）、電池模組與控制器，單櫃容量 125 kW / 261 kWh，實現快速部署與彈性擴充。儲能系列分為C型與C+型: C型可搭配光儲逆變器DH60C整合太陽能；C+型則支援DC直流耦合，可直接連接太陽能陣列。整體系統並結合 AC Gen5 交流充電樁與AI 控能排程，協助企業抑制尖峰超約風險。台達亦提供「能源即服務」顧問服務，提供綠電採購、用能診斷與減碳規劃，將永續落實為可稽核績效。
電網等級應用
在電網級應用上，台達U系列為全台唯一 5 MWh等級 all-in-one 儲能系統，採20呎貨櫃、液冷散熱設計，縮短案場建置與調適時間。面對再生能源餘電，台達亦推出製氫電源及固態氧化物水電解製氫（SOEC）的氫能解決方案，將綠電轉為氫能，相比傳統製氫技術，減少32%用電及33%用水量。
兆瓦級重卡充電與AI充電樁健康度管理平台
重型運輸電氣化加速，運營商同時面臨快充與維運挑戰。台達提供最高 1MW 直流快充，重卡約 30 分鐘充電，縮短停駐並維持營運連續性。營運端搭配充電樁健康度管理平台，結合 AI 進行即時監控、韌體更新與自動化告警，並以充電成功率、站點稼動率等關鍵指標支援營運決策，全面強化站點可靠性與服務品質。
