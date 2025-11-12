台達電數位轉型，人均產值增5倍！看台廠如何站上「實體AI」浪潮前線，領軍智慧製造新賽局？

成功大學第五屆「成電論壇」於10日在成大電機系迅慧講堂盛大舉辦，本次論壇以「數位轉型下的智慧製造與服務創新」為主題，邀請佳世達董事長陳其宏、盟立董事長孫弘、台達機電事業群副總經理蔡清雄、Google Chrome OS研發總經理馬大康、AMD台灣商用業務處資深業務副總經理林建誠、NVIDIA資深資料科學家劉冠良輪番上陣演講。

隨著供應鏈轉移趨勢興起，許多台商開始在全球各地新建廠房，也讓智慧製造、數位孿生（Digital Twin）成為熱門關鍵字，佳世達董事長陳其宏就分享，公司在因應貿易戰前往越南設廠，「就是先將最先進的智慧化產線搬過去」。他指出，這與傳統觀念認為人工便宜的地區可以不需自動化有所不同，「只有一步到位，才能與競爭者拉開差距。」

台達電四階段改革 導入數位孿生技術

鑽研智慧製造領域多年的台達機電事業群副總經理蔡清雄也分享，台達電最早啟動數位轉型的主因，就是面臨中國大陸嚴重的缺工問題。「當時人資甚至必須在火車站拉人。」

但就算如此，人力成本逐年提高，讓台達電決心推動改革，「我們在2018年於中國廠開設了第一條示範線。」蔡清雄表示，公司透過合理化與標準化、自動化、數位化、智能化四階段的推廣，讓中國吳江三廠自動化產線人均產值增加三到五倍、產能提升了七成。

但在推廣初步成果後，公司仍不滿足現有成績，蔡清雄指出，為了數據準確性，公司將工廠所有設備站的數據進行標準化，不論設備是新是舊，由於台達電擁有自家工控產品，使公司在推動數據標準化方面比其他公司更容易。

此外，公司也要求數位工廠要模組化、標準化和易於組裝，並且導入數位孿生技術，由於公司早就將前置作業做完，蔡清雄透露，「我們數位孿生技術逼真度高達九成。」

輝達轉進AI基建 沒有台廠相挺難做到

輝達資深資料科學家劉冠良也分享，輝達轉進AI基礎建設，「中間有台灣廠商的一路相挺，才能讓我們一路發展。」他也觀察，早期輝達供應鏈業者合作，本來都是在越南製造、後來轉進墨西哥，現在是再跑到美國，「從這個過程中，也是凸顯台灣對於全球製造業的重要性。」

他也表示，目前在AI伺服器端，台灣廠商擁有九成市占，「有其優勢導入實體AI。」劉冠良分析，目前AI發展的三大要素有資料、模型、算力，而實體AI中最缺的就是資料，而台灣的製造業場域是「最能夠搜集」到所需數據的地方。因此輝達正與鴻海、台積電、廣達等業者合作，作為自動化AI工廠的數據來源和測試場域。

輝達甚至在台灣與鴻海、台積電合作，投資達100MW的算力中心、用來訓練實體AI的模型。





