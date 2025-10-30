AI訂單塞爆產能 台達電急調美國設廠戰略救火
AI訂單有多熱？「目前電源、ICT、液冷方案產能吃緊。」台達電董事長鄭平直言，客戶需求大到必須不斷「追產能」，他預告泰國新廠今年底完工投產，至於美國不排除先租廠衝產能。
營運一路旺至2026年第一季
全球AI數據中心持續建造，鄭平表示，2026年第一季還是很樂觀，但他不敢大意，「這波產能吃緊，因大家都在搶產能，導致需求變太好，不排除有客戶重複下單的可能性。」
不過為了滿足市場需求，台達電資本支出一直維持在高水位，今年前9月總資本支出約297億元，預估今年會達到約400億元。「明年估計也落在400億元水準，有65％是設備和自動化。」鄭平說。
客戶同意在中國生產非美產品
台達電持續在全球擴產，當前以泰國產能最為吃緊。台達電高層人士指出，泰國新廠預計在今年底完成建置，有望搬進去開始使用，有助於緩解當地的產能壓力。
另一方面，台達電迎來一大利多，鄭平表示，非美訂單客戶已同意台達電可在中國進行生產，有利於緩解泰國當地的產業，同步滿足國際訂單需求。而泰國新廠完工後，也將納入液冷方案的產能。
至於美國廠，同樣面臨產能吃緊的挑戰。鄭平坦言，雖然新廠建置在今年底完工，不過當地產能需要2年時間才能大幅提升。為了解燃眉之急，他透露不排除先租賃廠房投產。
其他人也在看
匈牙利總理奧班11/7訪白宮會晤川普 商討促俄烏和談
匈牙利總理幕僚長古亞斯(Gergely Gulyas)今天(30日)在記者會上表示，總理奧班(Viktor Orban)將於11月7日訪問華府，會晤美國總統川普(Donald Trump)。 古亞斯表示，這次會晤將使兩位領導人能夠討論，可能促成俄烏談判以達成和平協議的日程。 奧班先前曾表示，他將在與川普的會晤中討論美國對俄羅斯石油公司的制裁。 在此先前，川普與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)原定於本月稍早於匈牙利首都布達佩斯舉行峰會，不過「雙普會」後來被擱置，因為莫斯科堅持要求烏克蘭割讓更多領土作為停火條件。烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，儘管他對普丁盟友奧班的某些立場有所保留，但若與俄羅斯的和談在匈牙利舉行，他願意前往出席。 此外，川普今天在與中國國家主席習近平的會談落幕後表示，他和習近平討論了烏克蘭戰爭，習近平同意幫忙合作推動終結烏俄戰爭，但他並沒有說明具體的細節。(編輯：許嘉芫)中央廣播電台 ・ 15 小時前
宗教團體涉虐死成員 台中地院判負責人5年7月徒刑
（中央社記者蘇木春台中30日電）婦人林欣月成立宗教團體，涉嫌教唆幹部凌虐15名被害人，造成1人死亡、1人失明。中檢起訴指本案為中部邪教組織，台中地院今天判林女5年7月徒刑，可上訴。中央社 ・ 14 小時前
陳雪生要求開放高登島觀光 竟稱20幾個兵寂寞「可能變同性戀」
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導國民黨立委陳雪生今（30）日在立法院交通委員會上，呼籲開放馬祖高登島觀光，盼觀光署與國防部繼續協調，沒想到，他還語出驚人，表示高登島上面才20幾個官兵，「日子一久，（變成）同性戀都有可能啦」，讓備詢的觀光署長陳玉秀當場顯得相當尷尬。立院交通委員會今日針對「旅宿業歇業缺工振興」進行報告並質詢。觀光署直指，為行銷觀光圈，已整合成北中南東4個觀光圈，並搭配離島3個觀光圈進行推廣。對此，陳雪生則指出，馬祖的旅宿業十分慘淡，觀光不如預期，且有缺工問題，「馬祖的高登島雖然是國防部權責單位，既然金門大膽、二膽島都開放觀光，觀光署能否發文給國防部研議？」陳雪生續指，目前高登島上兵力僅有2、30人，「守這座島有什麼意義？」並強調，應開放讓登島觀光，「雖然現在可以以專案方式登島，我也去了許多次，但仍希望觀光署能與國防部協調。」陳玉秀也說，過去有2度行文國防部並拜訪軍方協調，但都未有成果，未來將會持續與國防部協調，並拜託交通部一起協助。不料，陳雪生竟表示，島上的20多個官兵也相當寂寞，「日子一久，（變成）同性戀都有可能啦」。此話一出，陳玉秀表情顯得相當驚訝，氣氛有些尷尬。原文出處：快新聞／語出驚人！陳雪生要求開放高登島觀光 稱20幾個兵寂寞「可能變同性戀」 更多民視新聞報導支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了藍委要開放離島稱「兵久了變同性戀」！網火大要求道歉人權保障更進一步！ 法務部闡明：精神障礙、心智缺陷不得判死刑民視影音 ・ 17 小時前
經部預告修正土石採取法 增刑責遏止盜採謀利行為
（中央社記者曾智怡台北30日電）經濟部今天預告修正「土石採取法」第36條，針對陸域未經許可採取土石情形加重處罰，結合提高行政罰並增訂刑責，以遏止盜採謀利、破壞環境的不法行為，最高可處無期徒刑並科罰金新台幣1億元。中央社 ・ 13 小時前
獨家》「她們」讓翠玉白菜也須謙卑以待 捷克國家博物館外牆換裝揭密
國立故宮博物院今年首赴捷克國家博物館展出，出動人氣國寶〈翠玉白菜〉坐鎮，捷克國家博物館總館長盧卡其開心地以羅浮宮的〈蒙娜麗莎〉相比。但9月開幕時，博物館外牆懸掛的大型海報布旗卻不是〈翠玉白菜〉，當時盧卡其說，因為館內另有一個很重要的展覽「Lucy and Selam」（露西與賽蘭），率先於8月開展，自由時報 ・ 15 小時前
2025富邦長春公開賽第二輪 衛冕冠軍托馬倫一馬當先 兩位泰國好手普拉普霍爾與馬山緊追在後
泰國籍的衛冕冠軍托馬倫(Thammanoon Sriroj)今(30)日在2025富邦長春公開賽第二輪展現旺盛的衛冕企圖心與高超球技，靠五記博蒂、一個柏忌繳出全場最佳的68桿好成普羅國際行銷 ・ 8 小時前
東大高教深耕暨東臺灣人文創意競賽成果展將登場
國立臺東大學人文學院將於11月3日下午1點，在人文學院臨風藝廊舉行「2025人文學院高教深耕暨東臺灣人文創新創意競賽成果展」，歡迎有興趣的民眾到場，見證學生以東臺灣自然與人文為素材的創作成果。國立教育廣播電台 ・ 15 小時前
坣娜生前熱心公益！與丈夫齊力推廣「猶太文化」聖殿永遠留名
歌手坣娜驚傳離世，各界紛紛表達不捨！生前她不僅熱心公益，還與丈夫薛志偉斥資3600萬元在台北市打造猶太教聖殿，以促進台灣與猶太文化交流。坣娜晚年致力於瑜伽修養，並為癌症病友免費授課，展現對社會的關懷。監製彭斯民也公開了坣娜生前最後一張未發行錄音室專輯，好友丁曉雯、鄭怡等人也在社群媒體哀悼，感念這位靠自己撐起人生的堅強女性！TVBS新聞網 ・ 19 小時前
連虧9季引爆逃難潮！記憶體大廠「法說變法會」急殺22萬張大量淪跌停
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（30）日早盤小漲開出，加權指數在電子與金融族群撐盤下，一度上揚至28,527點，盤中維持紅盤震盪，整體氣氛偏穩。不過...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
前3季每股虧2.81元！八大公股出脫這「IC設計廠」2千張 清倉萬海抱2.23億撤退
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（30）日終場跌7.21點，收在28,287.53點，跌幅0.03%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，A...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
賺翻或慘賠只差一念！今年「最紅10檔ETF」績效天差地遠 冠軍狂飆53％、墊底竟慘摔7％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股ETF市場今年風向急轉，主動式產品一舉搶下人氣榜席次。根據CMoney最新統計，今年十大人氣ETF名單首度出現兩檔主動式台...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
美股飆泡沫極限？華爾街傳奇預言像1999年一樣瘋 2因素擋不住
美股持續強勢上攻，四大指數再創歷史新高，市場情緒高漲，彷彿漲勢已無天花板。隨著美中貿易緊張情勢緩和，投資氣氛轉為樂觀，部分專家甚至預測，美股正邁向一波可能超越2000年網路泡沫前的猛烈漲勢。中時財經即時 ・ 1 天前
輝達帶飛台股衝破新天花板！「這15檔」狂飆創高、台積電飆破1515元 連傳產股都搭上AI順風車
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI旋風橫掃全球，輝達（NVIDIA）股價再度飆上新天價，美股主要指數同步創高，台股也跟著氣勢如虹。加權指數盤中一度攻上歷...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
【Hot台股】牛皮股鴻海股價狂飆5% 網嗨「郭董要退休兩次」分析師：繼續抱
鴻海（2317）近期的股價表現強勁，今（29）日盤中更是一度大漲逾5%，股價來到263元創新高。黃紫東表示，目前主要上漲動力來自於最近的GTC大會，鴻海董事長劉揚偉是台灣唯一受邀上台演講的業界代表，此外鴻海也被視為下一個世代「Rubin」組裝環節的合作廠商，同時也被認為是與黃仁勳AI機器人呼聲最高的合作公司。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
記憶體股無畏台股疲軟！華邦電、南亞科股價均上揚 卻遭入列13檔注意股
[FTNN新聞網]財經中心／台北報導台股昨（30）日收盤下跌7.21點，收在28287.53點，跌幅0.03%，不過記憶體股仍為大多上漲的態勢，其中DRAM雙雄之一的華邦電（23...FTNN新聞網 ・ 46 分鐘前
第三季獲利轉盈！這「PCBA廠」開盤即鎖漲停 矽光子光環同入列6檔漲停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受「川習會」登場激勵，台股今（30）日氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，截止9點20分，加權指數上漲150.21點，暫收28,444.95點...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
台股一度飆到28386點新高！市值破91兆 專家示警：小心套牢
黃仁勳加持！台積電（2330）今（29）日股價衝上1515元天價，帶動台股漲逾400點最高觸及28386點，市值一度衝破91兆元，專家表示，台股尚未過熱。不過若出現創高且爆量的情況，要留意高檔獲利了結的賣壓。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
富達：85%台灣人已規畫退休儲蓄 贏過新加坡、香港
富達國際與英國國家高齡化創新中心（National Innovation Centre for Ageing，NICA）合作調查顯示，全球50歲以上民眾，若以所在地平均壽命估算，每五人就有兩人（42%）退休儲蓄將短缺至少十年；若以百歲人生為基準，比例更高達八成（81%）。壽命延長加劇退休挑戰，不過台灣準備度領先亞太，高達85%已展開退休規畫，贏過新加坡的81%和香港的79%。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
記憶體熱瘋！旺宏連2漲停…今再飆半根「爆量33.8萬張」登冠 南亞科、力積電接力霸榜中
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美國AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）在GTC技術大會（GPUTechnologyConference）上宣布，將與美國能源部合作打造7台全新的人工智慧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
追高賺更多1／36歲已退警官不怕追高 2指標抓大反彈、報酬率飆50%
FB粉絲專頁「美股夢想家」版主施雅棠，6年前從警官退休時年僅30歲，靠著投資配置，年入百萬目標達陣。如今他的財富又翻了2番，手中持股更是大豐收，資產跟著美股一路水漲船高，背後關鍵就在「敢追高」。他透過指標，配合資金控管，穩穩逮住且抱牢飆股。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前