AI訂單塞爆產能 台達電急調美國設廠戰略救火

AI訂單有多熱？「目前電源、ICT、液冷方案產能吃緊。」台達電董事長鄭平直言，客戶需求大到必須不斷「追產能」，他預告泰國新廠今年底完工投產，至於美國不排除先租廠衝產能。

營運一路旺至2026年第一季

全球AI數據中心持續建造，鄭平表示，2026年第一季還是很樂觀，但他不敢大意，「這波產能吃緊，因大家都在搶產能，導致需求變太好，不排除有客戶重複下單的可能性。」

不過為了滿足市場需求，台達電資本支出一直維持在高水位，今年前9月總資本支出約297億元，預估今年會達到約400億元。「明年估計也落在400億元水準，有65％是設備和自動化。」鄭平說。

客戶同意在中國生產非美產品

台達電持續在全球擴產，當前以泰國產能最為吃緊。台達電高層人士指出，泰國新廠預計在今年底完成建置，有望搬進去開始使用，有助於緩解當地的產能壓力。

另一方面，台達電迎來一大利多，鄭平表示，非美訂單客戶已同意台達電可在中國進行生產，有利於緩解泰國當地的產業，同步滿足國際訂單需求。而泰國新廠完工後，也將納入液冷方案的產能。

至於美國廠，同樣面臨產能吃緊的挑戰。鄭平坦言，雖然新廠建置在今年底完工，不過當地產能需要2年時間才能大幅提升。為了解燃眉之急，他透露不排除先租賃廠房投產。