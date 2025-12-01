台達電砸逾37億收購晶睿通訊 估明年三月完成全資化

電源管理龍頭台達電（2308）與子公司晶睿通訊（3454）今（1）日晚間召開重大訊息說明記者會，宣布董事會通過以新台幣37.33億元收購晶睿通訊100%股權，晶睿將於2026年1月16日股東臨時會審議，暫定3月27日為股份轉換基準日，完成後晶睿通訊將成為台達全資子公司，並終止上市及公開發行。

台達電代理發言人施孟璁表示，董事會通過以現金方式收購晶睿通訊100%股權的股份轉換案，本次股份轉換案每股現金對價新台幣100元，溢價率約16.8%，是以前5個營業日平均收盤價所計算，總交易金額約37.33億元。晶睿通訊將於2026年1月16日召開股東臨時會，討論相關議案，暫定2026年3月27日為股份轉換基準日。完成股份轉換後，晶睿通訊將成為台達電全資子公司，並於基準日終止上市及停止公開發行。

廣告 廣告

台達電董事長暨執行長鄭平表示，智慧樓宇是台達長期看好的策略領域，而晶睿通訊憑藉卓越的安防技術，已成為台達樓宇自動化事業的核心支柱。面對全球市場快速變遷，此次整合將加快決策流程，提升資源運用效益，進一步強化台達在樓宇自動化與安防領域的競爭力。

晶睿通訊董事長羅永堅指出，晶睿通訊將持續投入研發，並逐步轉型為結合人工智慧技術的安防解決方案提供者。成為台達全資子公司後，晶睿通訊將更靈活運用集團的生產、研發及國際市場資源，透過跨域整合與協同合作，共同實現安全永續的願景。

台達電表示，為因應產業快速變動、加速決策流程並提升資源調度靈活度，因此決定全面收購晶睿100%股權。集團認為，此舉將顯著提升整體營運效率與協同效益。關於收購後晶睿經營團隊是否將調整，公司強調，目前尚未對人事進行具體變動。接下來的重點將放在整合資源，包括生產、研發與國際市場網絡，以提升應變速度，掌握市場迅速變現與業務拓展的機會。

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

台股收盤下挫283點！ 台積電跌30元至1410

台股早盤震盪失守27500點 台積電跌10元

台股收盤小漲71點收27626 台積電漲5元至1440