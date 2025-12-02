台達電砸37億元買晶睿 11萬張排隊等買股價直衝漲停

台達電1日宣布取得晶睿通訊100%股權。

台達電昨日晚間宣布將以每股現金新台幣100元，取得晶睿通訊（3454）100%股權，交易總金額約37.33億元。今日台股開盤台達電一度挑戰重回千金股大關，而晶睿通訊則是直接衝上漲停，受到資金青睞。

台達電原先持有晶睿56.88%股權，外界預期公司會在市場收購，由於台達電將以100元收購，距離晶睿現在股價還有套利空間，因此湧進買盤收籌碼，晶睿股價從85.1元，早盤直衝漲停來到93.6元，還有將近12萬張買盤排隊等著買。

台達董事長暨執行長鄭平表示：「智慧樓宇是台達長期看好的趨勢。晶睿通訊加入台達以來，憑藉卓越的安防技術實力，成為台達在樓宇自動化的關鍵支柱。面對全球市場快速變遷帶來的挑戰與機會，台達樓宇自動化事業群與晶睿通訊更緊密的整合，將能加快決策並進一步提升資源綜效。」

晶睿通訊董事長羅永堅表示：「晶睿通訊持續投入研發，引領安防產業的創新布局。加入台達之後，逐步轉型為結合AI技術的安防解決方案提供者，面向全球市場。此次股份轉換完成後，晶睿通訊將成為台達全資子公司，能更靈活運用集團的生產、研發和國際市場資源，透過跨域整合與協同合作，共同實現安全、永續的願景。」



