台達電砸37億元！溢價收購晶睿通訊 明年1月16日舉辦臨會

台達電與晶睿通訊今（１日）分別召開董事會，本次股份轉換對價為每股現金100元，溢價率約為16.8%，交易總金額37.33億元，晶睿2026年1月16日召開股東臨時會，討論本次相關議案，暫定3月27日為股份轉換基準日，股份轉換完成後，晶睿將成為台達電持股子公司，並於股份轉換基準日終止上市及停止公開發行。

台達電董事長暨執行長鄭平表示，智慧樓宇是台達長期看好的趨勢。晶睿通訊加入台達以來，憑藉卓越的安防技術實力，成為台達在樓宇自動化的關鍵支柱。面對全球市場快速變遷帶來的挑戰與機會，台達樓宇自動化事業群與晶睿通訊更緊密的整合，將能加快決策並進一步提升資源綜效。

晶睿通訊董事長羅永堅表示，晶睿通訊持續投入研發，引領安防產業的創新布局。加入台達之後，逐步轉型為結合AI技術的安防解決方案提供者，面向全球市場。此次股份轉換完成後，晶睿通訊將成為台達全資子公司，能更靈活運用集團的生產、研發和國際市場資源，透過跨域整合與協同合作，共同實現安全、永續的願景。

