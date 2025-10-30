文 ‧ 劉秉勳

圖片來源:台達電

▲ 圖片來源:台達電

台達電(2308)今日舉行第三季法說會，董事長鄭平在最新法說會上表示，目前AI資料中心電源與液冷散熱需求非常強勁，泰國、美國的產能幾乎滿載，「整個產能我們還在追！」為因應急速成長的訂單，泰國三座新廠預計年底啟用，可望為2026年後的出貨高峰提前鋪路。

台達電第三季營收達1,503億元，季增21%、年增34%，每股盈餘7.16元創歷史新高。法人指出，AI伺服器對高功率電源供應器與液冷散熱系統的需求大幅增加，台達電的產品價值量明顯提升，帶動毛利率穩定維持在34%上下。累計前三季營收達3,933億元，年增28%，反映AI應用對電力基礎建設的長線需求。

廣告 廣告

鄭平進一步指出，除了美系雲端大客戶之外，公司也積極拓展非美市場，部分客戶已同意在中國代工生產，以提升交期與供應彈性。這項策略不僅分散地緣政治風險，也能讓台達電在全球AI資料中心建置潮中保持供應穩定性。

對於市場關注的HVDC(800V)趨勢，鄭平坦言：「目前客戶還不太習慣這個架構，但未來一定是方向，可以提升整體轉換效率。」這意味著台達電已提前卡位新世代電力技術，一旦市場普及，將是公司下一波成長曲線的關鍵。

在產能與財務規劃上，財務長余博文表示，今年資本支出預估約400億元，明年支出將與今年相當，但在結構上會更著重自動化設備，占比將提升至65%。這不僅有助於效率提升，也可緩解人工與地緣風險，進一步強化毛利率與供應穩定性。

法人認為，隨著AI伺服器滲透率提升，電力與散熱升級成為首要任務，台達電的產品組合正迎來質與量的雙重成長。短線雖有產能緊俏挑戰，但隨三座新廠投產與自動化導入，公司將在2026～2027年迎來另一波營收與獲利高峰。

台 達 電 2 3 0 8 ( 圖 片 來 源 : C M o n e y )

▲台達電 2308(圖片來源:CMoney)

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--台達電董事長：AI需求“非常好” ，三大新廠年底啟用 - 理財周刊