台達電董座：電動車事業明年仍難轉盈 能源基礎設施將成下一個明星

圖為台達電董事長暨執行長鄭平。

AI熱潮持續推升台達電營運動能的同時，與AI無關的事業部門表現則頗為分化。台達電董事長暨執行長鄭平在法人說明會上指出，電動車事業部明年仍難轉盈、只求不要虧損太多，但IA維持穩定、ICT表現亮眼，他更高度看好，能源基礎設施將成為台達電營運的新星。

台達電除了AI基礎建設相關產品外，還有六成以上營收來自於非AI基礎設施產品，包括電動車、IA、樓宇自動化、能源基礎設施等，其中，前年表現亮眼的電動車事業部，自從今年第一季起轉盈為虧以來，今年已經連續三個季度虧損、前三季累積虧損為3.54億。

對於非AI基礎建設產品線的未來展望，鄭平表示，電動車事業部明年還「回不來」、營收也不會大幅成長，他希望電動車事業部虧損不要太多，但他還是高度看好未來電動車將會顯著成長，其中一個原因是「中國不會長期主導電動車市場發展」，IA則是持穩、ICT的展望則是非常好。

然而，佔台達電樓宇自動化營收比重最大的晶睿，受到匯率、對等關稅影響而營運欠佳，導致樓宇自動化的營運表現不佳。對此鄭平表示，長期來看，等到節能、環保的法規越來越嚴，越來越多的建築物都必須智能化、自動化、實時監控，成為「不能出錯的系統」（Mission Critical）之時，對市場對樓宇自動化產品的需求就會隨之興起，長期還是很看好。

鄭平更表示，他認為台達電營運下一個明日之星就是能源基礎設施，因為很多資料中心還沒開始營運，他們還不知道對這些設施對電網的影響有多大，越來越多新建的資料中心上線營運後，他認為微電網的需求量不僅會大幅增加，更會從現在孤島型微電網、轉向城市型微電網，城市型微電網系統更不能出錯，複雜度跟難度都很高，他希望台達電能夠及時做出來、跟上需求。



