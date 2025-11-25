台達電豪擲4.5億！插旗德州巨型基地 背後盤算曝光！

財經中心／師瑞德報導

台達電美國子公司Delta USA於德州普萊諾市承租大樓做為營運據點，租期自115年起至122年底，月租金約24.3萬美元，資產總值約1,410萬美元。此舉反映台達電強化北美市場佈局的決心，為未來擴張預作準備。（圖／翻攝自台達電網站）

台達電子（2308）今（25）日公告，其美國子公司Delta Electronics (USA) Inc.已取得位於美國德州普萊諾市（Plano）之不動產使用權資產，將做為日後營運擴展與據點整併使用。該項租賃案已於美國時間11月24日獲得子公司董事會核准，初始月租金為約24.3萬美元，整體使用權資產金額則約為1,410萬美元。

根據公告，此次承租標的為位於德州普萊諾園道西2700號的建物，總租賃面積達226,860平方英尺，租賃期間自民國115年（西元2026年）4月1日開始，至122年（2033年）11月30日止。租賃條件、付款細節及限制事項，皆依雙方簽訂之租賃契約辦理。

台達電在重訊中指出，本次交易對象為2700 West Plano Owner, LLC，並非公司關係人。交易價格參考由長興不動產估價師聯合事務所出具的估價報告，估值區間落在1,100萬至1,500萬美元之間，符合市場行情。

台達電在重訊中說明，此項資產取得目的為支應營運所需，並強調整體決策經由子公司董事會審慎評估、依據專業估價結果與市場狀況進行議價而定。公司強調此次交易並無涉及任何關係人，也未有董事提出異議。

