台達電鄭平：AI動能強 第4季及明年首季仍樂觀

（中央社記者曾仁凱台北30日電）台達電昨天公布第3季獲利創新高，不過今天股價挫跌4.72%。台達電董事長鄭平今天在法人說明會中表示，AI動能強，目前看起來今年第4季、明年第1季還是蠻樂觀。

台達電昨天公布第3季營收新台幣1503.17億元，年增33.9%，季增21.1%；歸屬母公司淨利186.05億元，年增50.7%，季成長33.3%，單季每股純益達7.16元，營收、獲利皆創歷史新高。

台達電今天股價盤中下跌超過半根停板，最低殺落1005元，回測千元關卡；終場下跌50元或4.72%，以1010元作收。

部分法人疑慮，台達電第3季毛利率34.87%，較去年同期下降0.06個百分點，季減0.64個百分點，略低於預期。台達電財務長余博文說明，台達電第3季營收成長率比原先想像好；至於毛利率，由於匯率、存貨、產品組合的差異，1%至2%的變化還在合理變動範圍內。

余博文指出，台達電第3季主要動能來自AI，其中電源及零組件事業部門受惠AI電源動能強勁，獲利年增17%，季增20%；另外，AI液冷散熱系統出貨，台達電第3季基礎設施部門獲利比去年同期大幅成長3.65倍，季增74%。其他交通和自動化兩大事業群，第3季則小幅虧損。

展望後勢，鄭平今天表示，「目前看起來第4季、明年第1季還是蠻樂觀」。台達電企業投資部副總裁劉亮甫補充表示，由於美國大型雲端服務供應商（CSP）的資本支出持續，到明年底應該問題不大。

鄭平表示，AI需求爆發，原本預估台達電今年AI相關營收占比挑戰2成；但截至今年前3季，伺服器電源占比已達23%，加上液冷散熱營收占比11%，合計AI相關營收已達34%。

鄭平說，台達電包括泰國廠、美國廠目前產能很緊，都有新廠正在建置中，其中泰國有3個廠預計年底前啟用上線；另外，台達電也和客戶溝通，針對部分沒有關稅問題的非美訂單，協調在中國廠生產，以紓解產能吃緊。

鄭平坦承，目前台達電在AI資料中心電源等產品市場，市占率非常高，客戶開始尋找第2、第3供應商是很自然的事。未來台達電市占率可能沒辦法一直維持這麼高，但市場夠大，足夠支撐成長。

至於市場關心輝達（NVIDIA）力推800VDC高壓直流架構，台達電今天透露，相關產品最快明年下半年推出。（編輯：張良知）1141030