台達電重訊！取得晶睿通訊100%股份

台達電子工業股份有限公司今（1日）晚間發布重訊，表示經過與晶睿通訊股份有限公司分別召開董事會，通過以現金為對價之股份轉換案（以下簡稱「本次股份轉換案」），擬由台達取得晶睿通訊100%股份。

台達電指出，本次股份轉換對價為每股現金新台幣100元，溢價率約為16.8%（註：以晶睿通訊董事會決議之前5個營業日平均收盤價計算），交易總金額約3,733百萬元。晶睿通訊預計於2026年1月16日召開股東臨時會討論本次股份轉換案及相關議案，暫定2026年3月27日為股份轉換基準日。股份轉換完成後，晶睿通訊將成為台達100%持股之子公司，並於股份轉換基準日終止上市及停止公開發行。

台達董事長暨執行長鄭平表示：「智慧樓宇是台達長期看好的趨勢。晶睿通訊加入台達以來，憑藉卓越的安防技術實力，成為台達在樓宇自動化的關鍵支柱。面對全球市場快速變遷帶來的挑戰與機會，台達樓宇自動化事業群與晶睿通訊更緊密的整合，將能加快決策並進一步提升資源綜效。」

晶睿通訊董事長羅永堅表示：「晶睿通訊持續投入研發，引領安防產業的創新布局。加入台達之後，逐步轉型為結合AI技術的安防解決方案提供者，面向全球市場。此次股份轉換完成後，晶睿通訊將成為台達全資子公司，能更靈活運用集團的生產、研發和國際市場資源，透過跨域整合與協同合作，共同實現安全、永續的願景。」

