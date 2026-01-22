台達電飆漲停創出1245元新高 市值超車鴻海

▲台達電今日開高走高，早盤狂飆觸及1245元漲停，市值也達3.2兆元，正式超車鴻海，奪下台股第二大。（圖／記者許家禎攝）

[NOWnews今日新聞] 電源供應器大廠台達電今（22）日開高走高，早盤狂飆觸及1245元漲停，盤中雖小幅震盪，但午盤再度亮燈漲停鎖死，不僅寫下歷史新天價，成交量已超過1.6萬張，市值也達3.2兆元，正式超車鴻海，奪下台股第二大，僅次於台積電。

台達電今日截至午盤成交量為16196張，市值突破3兆元，達3.2兆，超車鴻海，成為第二大權值股。

台達電去年12月合併營收536.86億元，為歷年來最旺單月，月增6.2%，年增38.6%；去年第四季合併營收1616.13億元，季增7.5%，年增41.5%；去年全年合併營收5548.85億元，年增31.8%，單季及全年營收同步改寫新高；隨著AI資料中心需求強勁，法人看好台達電本季營運有望淡季不淡。

美系外資最新報告預估台達電今年第一季營收與去年第四季約持平，表現較以往季減雙位數來的好，美系外資表示，受惠於GB300，預估伺服器電源營收上半年倍增，接下來則有VR200放量的挹注，動能可望延續到下半年，重申台達電加碼評等，且調高目標價，由1118元調高至1400元。

