台達電、南亞科...AI供應鏈從電力到散熱全面開花！股市女王公開6檔口袋名單「目標價曝光」
台股創新高後翻黑拉回、震盪劇烈，不過資深分析師李蜀芳認為，在台股頭部訊號尚未確立前，未來仍有多頭可期，反倒能藉由第三季財報公布、股價整理之際，擇時掌握AI股的操作機會。
台股加權指數在11月4日盤中一度攻上28554點歷史新高，隨後拉回震盪，結算下來，11月第一周單周下跌582點，創下自今年四月「解放日」以來的單周最大跌點……。市場難免憂心，這一根結構扎實的周K線實體黑棒，是否意味今年以來「看跌不跌」的美好光景終於走到盡頭了？
對此，有「股市女王」之稱的永誠國際投顧分析師李蜀芳認為，由於短線指數漲幅確實較大，盤面本身就存在獲利了結的技術性修正壓力，加上市場對AI相關企業估值過高的討論愈加頻繁，因此現階段只要美國科技股出現較明顯的修正，外資很快就會在台股市場出現賣超反映，並且造成台股下跌壓力。
雙防線撐住多頭氣勢
此外，隨著11月14日前第三季財報、法說揭露在即，本來就容易增添市場的觀望氣氛。「整體來看，現階段的盤勢『震盪』，可定位為盤面整理與換手過程的常態表現。」李蜀芳強調，即使台股短線跌破十日線，但在「雙防線」尚未有效跌破前，多頭趨勢依舊不變，拉回就是伺機切入趨勢股的好買點。
兩道重要防線，分別是自今年四月下旬以來的上升趨勢線，以及10月14日台股爆出逾7千億大量當日的收盤價、同時也是當日最低點。這也被市場稱為台股現階段的「馬其諾防線」，為26764點。
在操作建議上，「現在，好股票很多，好價格不多。」李蜀芳建議，隨著第三季財報公布，現階段應以業績亮眼的AI概念股為操作重心，至於財報欠佳、但具備未來想像空間的AI題材股，雖非操作主流，但亦可利用短期財報利空、股價回檔時擇優布局，掌握年底至明年第一季的「做夢行情」。
先從已被李蜀芳列為操作主軸的族群來看，她認為，在AI產業中「有赴美設廠題材」者即可多加留意，包括台積電、日月光、鴻海等，依舊是她鎖定的長線投資主軸。此外，李蜀芳建議也可聚焦AI基礎建設的電力、散熱與伺服器組裝三大區塊，對於這些族群，「短線先看是否有輝達GB300訂單，長線就要看未來是否有切入Rubin的機會。」李蜀芳認為。
以電力革命的題材為例，李蜀芳表示，隨著輝達執行長黃仁勳喊資料中心將要導入八○○VDC，預計將帶動供應鏈獲利出現跳躍式成長。尤其，不同世代的AI伺服器機櫃報價持續飆升，從目前GB200的5.8萬美元報價，到GB300的報價是8萬美元，而Rubin的報價更來到16萬美元，甚至Rubin Ultra喊到46萬美元，「當中，電力設備提升所涉及的商機，很有想像空間。」
李蜀芳舉例，台達電在電源供應的純度甚高，長期獲利成長可期，若股價回檔至900至950元區間仍可留意買進點，此外，「機電股東元也具備長期想像空間。」
本益比過高 須保留3成現金
在散熱技術方面，未來AI散熱將走向微通道水冷板（MCCP），用於取代傳統水冷板，而奇鋐已確定為主要供應商，法人預估其每股稅後純益（EPS）將大幅成長，而同樣已打入供應鏈的雙鴻，後續也值得留意。至於AI伺服器方面，李蜀芳強調，隨著組裝代工廠搶進美國製造，「只要是AI伺服器GB300的供應鏈，都不會太差。」估計即將公布的財報中，AI伺服器組裝廠是少數能實現季增與年增的族群。
她進一步分析，相較於廣達，鴻海因具備垂直整合子公司與低價搶單的策略彈性，更適合承接毛利低的國家級AI基礎建設訂單，股價長期潛力也更容易受到法人看好，中期目標價至少有3百元的實力。
至於「熱門AI漲價概念股」包括PCB、記憶體、被動元件等，資深分析師蘇威元認為，未來可能呈現輪漲格局，包括台光電、群聯、南亞科等，都可以留意。其中，專注快閃記憶體（NAND FLASH）的群聯具備明年獲利好轉潛力，而專注DDR4的南亞科雖相對較難進入AI核心領域，但其漲價題材仍適合短線操作。
南亞科目前被認為明年DDR4合約價漲勢有望超出預期，原因在於模組廠與代理商DDR4庫存已明顯吃緊，且明年三星產能仍以供應DDR5甚至是DDR6為主，持續排擠DDR4供給量，南亞科也將成為主要受惠者，市場樂觀預估今年可望損益兩平，明年EPS為15.8元，以本益比11倍評估，目標價為173元，操作上波動較大，可於出現拉回量縮時布局。
雖然認為多頭格局仍在，但李蜀芳也強調，現階段台股AI供應鏈的「本益比」正面臨史上高點，因此建議操作上至少保留3成現金，並設定明確的停損停利點機制，同時，可在核心持股與衛星持股間進行輪動操作，以應對盤中波動，在優化績效的同時，還能控制風險。
