台達電、富邦金、台泥...達人2026年17檔口袋名單曝光：看好金融股、AI拉回買進不追高





市場高度期待2026年行情之際，也有達人提出「先修正再出發」的看法，特別是本益比過高的AI股。

相對的，2026年業績可望穩定成長、目前本益比仍低者，則是2026年的首選標的。

針對2026年的股市展望，國內外的法人與研究機構都相當樂觀，以台股來說，指數上看3.2萬、3.5萬的呼聲不絕於耳。但在此當中，仍有少數名家抱持較為保守的看法，這些聲音雖然略似「烏鴉」，但其基於保守預期下的選股配置，自然也更適合穩健型投資者多加參考。

廣告 廣告

其中代表之一，即是具有會計師資格的啟發投顧分析師丁彥鈞。他認為，台股2026年高點雖可望突破3萬點，且必須要到第四季才會站穩，「先修正再出發，尤其……，是AI相關類股。」

融資增速高於指數

AI高本益比面臨修正

事實上，近期大盤指數雖再度創下歷史新高，但融資餘額也快速攀升，不但高於2025年初的餘額，且將四月低點時的指數位置與融資餘額相比，目前融資餘額增幅已超過指數漲幅，丁彥鈞對此就解讀：「籌碼穩定度正在轉差中。」

而近年來漲升的主角：AI股，在獲利追不上股價漲幅的情況下，「本益比的修正在所難免，修正後才具有投資價值。」丁彥鈞目前的策略是，在AI股價修正後可分為兩類進行布局，一是位居該產業的龍頭，或具有獨特利基、獨占性，甚至定價權的公司，例如台積電（2330）、台光電（2383）等；二是訂單能見度高，需求無虞者，例如日月光（3711）與京元電（2449）。

以台積電為例，近幾年獲利大幅成長，但本益比保持在15至20倍，「靠近15倍甚至以下，就是長線好買點。」相較於其他動輒3、40倍甚至更高的本益比，「不是不好，只是現在不便宜。」他認為回到20至25倍再布局，風險較低。

相對於AI的高估值，優質金融股的獲利2026年有機會持續成長。12月大盤回檔時，金融股不但相對抗跌，金融股指數還創下歷史新高，丁彥鈞預期，金融股是2026年不可忽視的族群。

國內金融股依其獲利來源，可大致分為保險、銀行、證券三族群，保險又可分為壽險與產險。隨著2026年壽險業全面實施IFRS17的新制會計準則，改變了收入與費用的認列方式，未來壽險在股市投資的獲利，不再列入損益表，改列於股東權益項下的「其他權益」，「代表壽險業不能用股市的獲利拉高每股稅後純益（EPS）。」亦即壽險股的EPS會下降。

IFRS17改變壽險體質

金融與營建迎來轉機

不過，股市投資的獲利改列於「其他權益」，一方面會使壽險在股市的投資趨向長期持有，不再需要每季「結帳」以美化損益表；還可提升其盈餘配發能力。因此自二七年起，壽險的配息率可望提升，體質較佳的壽險金控如富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891），長線收益值得期待。

相較於壽險，丁彥鈞更看好產險。他表示，國內利率維持相對高檔，加上近年天災較多，產險費率已逐年調升，對提升產險的獲利頗有幫助。且產險股獲利穩定、每年配息率與殖利率都不錯，值得多留意。

至於銀行股，丁彥鈞則看好中信金與永豐金（2890）。中信金憑藉財富管理與信用卡相關收益，長年高居民營金控龍頭；而永豐金在併購京城銀後獲利可望提升，加上以往京城銀持有大量美債，永豐金入主後已逐步出清，對後續金控布局提供充足的子彈，營運可望更上層樓。

傳產股方面，丁彥鈞較看好營建股，他指出，儘管近期央行仍宣示維持房市管控，但不再主動監管「不動產放款集中度」，以及2026年下半年可望推出「新青安二．○」，「其實管控有稍微鬆綁」，營建股可望迎來轉機。建議優先關注近年推出的預售屋熱銷，以及2026年有大型建案完工入帳的公司。

至於其他傳產股，丁彥鈞則認為，儘管大多數次產業的基期已低，或庫存降至合理甚至偏低，但全球經濟除了AI，其他需求並不強，因此從股價淨值比（P／B）中篩選超跌個股，是較安全的策略。附表中的三檔就是目前P／B低於一、且過往配息不錯，應有跌深反彈的空間。





更多今周刊文章

曹西平驚傳驟逝！享壽66歲…生前因父親後事鬧翻親兄弟「遺產絕不讓曹家人碰」，特留分難讓他如願？

年底發錢了！勞退、勞保年金、國民年金...勞保局10筆給付領到月底，「這群人」一次入帳近4萬

6年級生3.2億買北士科商辦「１天就拍板」！拿股市賺的錢、跟著黃仁勳走：自家工程師薪水贏過大公司



