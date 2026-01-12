台達電2025年營收5548億元年增逾3成 歷史新高

（中央社記者曾仁凱台北12日電）受惠AI帶動，台達電今天公布2025年營收新台幣5548.85億元，較2024年大幅成長31.8%，年營收首度衝破5000億元大關，改寫歷史新高。

台達電2025年12月營收536.86億元，年增38.6%，也比11月反彈成長6.2%，為歷史第3高。

台達電說明4大產品事業去年12月營收分布，電源及零組件營收占比達5成；其次是基礎設施占比36%。自動化及交通事業營收占比則分別為10%和4%。

廣告 廣告

台達電董事長鄭平去年曾表示「2025年只有AI好」。台達電的電動車等相關布局遭遇市場逆風，所幸AI動能太強大，隨AI機房大量建置，帶動電源、散熱等需求暴增，激勵台達電2025年營運明顯成長。

展望後勢，鄭平認為，由於美國大型CSP（雲端服務供應商）的資本支出持續，看好這波AI動能有望延續到2026年。（編輯：楊蘭軒）1150112