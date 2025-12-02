台達電37億全資收購晶睿！從安控股王到8年低潮，晶睿將如何走出另一片天？

電源大廠台達電（2308）與安控廠晶睿通訊（3454）於周一（12/1）分別召開董事會，雙雙通過以每股100元為對價的股份轉換案，將由台達電取得晶睿通訊100%股份。 若以晶睿前五個營業日的平均收盤價計算，溢價為16.8%，交易總金額為37.33億元。 消息一出，週二(12/2)晶睿開盤就鎖漲停、委買張數高達11.8萬張，而台達電股價則是維持小漲。 (原文刊登於2025/12/1 2300，更新時間為2025/12/2 1200)

晶睿預計明年3月後下市

晶睿預計於明年1月16日召開股東臨時會討論轉換案，暫定明年3月27日為股份轉換基準日，預計於之後終止上市。

廣告 廣告

其實，台達電早在2017年就透過公開收購方式投資晶睿股權，後續持續加碼持股，目前持股57%，晶睿隸屬於台達電樓宇自動化部門。

台達已持股晶睿57%，全資收購是為了整合資源

被問到為何在此時選擇全資收購晶睿，台達電資深經理施孟璁指出，主要為了資源整合緣故，因為過去晶睿是上市公司有所限制，近期發現產業速度變化很快，考慮到未來彈性，所以選擇將晶睿收購下市，提升反應速度。不過對於未來在全球產能上面，是否有進一步合作，雙方並未正面回應。

成立於2000年的晶睿，是前任董事長陳文昌與多位台大多媒體實驗室的學弟一起創立，晶睿一度成為台灣安控股王、一年可賺進一股本，不過後續隨著中國競爭對手出現，導致台灣安控產業各家業者在紅色供應鏈衝擊下，陷入長達八年的低潮期。

在台達電入主晶睿後，2020年陳文昌也將董事長一職，交由時任台達電前樓宇自動化事業群總經理羅永堅，後續多位晶睿原始團隊紛紛退休或離任，不少人亦開始調節手上公司持股。

晶睿股價今年已下跌26%

不過後續因美國《國防授權法案》（NDAA）出現，晶睿後續受惠於此案，2022年開始業績大幅度回升，不過近兩年因為市場需求不振、美國對等關稅影響，營收、獲利也開始逐步下滑，今年更出現虧損，影響股價表現，今年以來股價已經下跌26%。有法人也評析，此次台達電收購溢價幅度不到兩成，確實有一點低。而晶睿隸屬的台達電樓宇自動化部門，業績表現亦不理想。

台達電董事長暨執行長鄭平在聲明中表示，「面對全球市場快速變遷帶來的挑戰與機會，台達樓宇自動化事業群與晶睿通訊更緊密的整合，將能加快決策並進一步提升資源綜效。」

目前身為晶睿董事長的羅永堅也在聲明中表示，「此次股份轉換完成後，晶睿通訊將成為台達全資子公司，能更靈活運用集團的生產、研發和國際市場資源，透過跨域整合與協同合作,共同實現安全、永續的願景。」





更多今周刊文章

76歲雙胞胎奶奶住2千萬豪宅，存款只有8萬「連三餐、電費都付不出」窮到申請補助，為何不賣房？辛酸原因曝光

北士科輕軌路線曝光！十字規劃若走「屮字型」串聯社子島，李同榮：北區門戶大開將成「新信義計劃區」

「他會羞辱部屬」「這符合他會做的事」…羅唯仁帶走技術資料投靠英特爾，對台積電有何影響？三個觀察全解讀