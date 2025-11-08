台遭軍事威脅構成日存亡危機事態 高市：可行使集體自衛權

日本首相高市早苗在7日於眾議院預算委員會上，接受眾議院議員、前外務大臣岡田克也質詢。高市早苗表示，當台灣遭遇中國武力威脅、出動艦隊或海上封鎖，構成「存亡危機事態」，日本可以行使自衛權，運用武力支援，她也補充，模擬事件需設想最糟糕的狀況，但仍要依是否會構成威脅而定。

根據令和5年版防衛白皮書，「存亡危機事態（存立危機事態）」指的是對日本關係密切的他國展開軍事行動，威脅日本生存，並對人民生存及自由等權利明顯構成危險的局勢。

針對存亡危機事態，岡田克也進行一連串質詢，認為何謂危及國家存亡並無明確定義，質問高市早苗什麼情況下成立；高市認為，集體自衛權作為保衛國家以最小限度武力行使，但是否成立仍依當時具體情況綜合判斷。

當被問及如果台灣海峽遭封鎖，什麼情況可能構成存亡危機事態？高市早苗表示，如果台灣遭受武裝攻擊，例如動用戰艦等手段，就可能導致動用武力，如果為了解除海上封鎖，美軍前來支援，就可能會發生某種其他形式的武力行使，如果只是將民用船隻排成一列阻止其通行，並不構成生存威脅。

高市早苗強調，日本必須對此有所準備，他認為目前台灣局勢非常嚴峻，模擬這種情況的情景，就必須預判最壞的情況。

朝日新聞報導，過去日本首相對此議題常避而不談，岡田克也提出此質疑，可能是源自過去高市競選時曾表示，中國若對台展開軍事行動，也是對日本的軍事威脅。

行使集體自衛權的條件是2015年安倍晉三擔任首相時通過國安法時被納入，雖外界普遍認為高市延續安倍晉三的政治態度，但安倍未曾在擔任首相期間提出日本可能在台灣遭受攻擊時採取武力措施。

