台遭軍事威脅構成日存亡危機事態 高市：可行使集體自衛權
日本首相高市早苗在7日於眾議院預算委員會上，接受眾議院議員、前外務大臣岡田克也質詢。高市早苗表示，當台灣遭遇中國武力威脅、出動艦隊或海上封鎖，構成「存亡危機事態」，日本可以行使自衛權，運用武力支援，她也補充，模擬事件需設想最糟糕的狀況，但仍要依是否會構成威脅而定。
根據令和5年版防衛白皮書，「存亡危機事態（存立危機事態）」指的是對日本關係密切的他國展開軍事行動，威脅日本生存，並對人民生存及自由等權利明顯構成危險的局勢。
針對存亡危機事態，岡田克也進行一連串質詢，認為何謂危及國家存亡並無明確定義，質問高市早苗什麼情況下成立；高市認為，集體自衛權作為保衛國家以最小限度武力行使，但是否成立仍依當時具體情況綜合判斷。
當被問及如果台灣海峽遭封鎖，什麼情況可能構成存亡危機事態？高市早苗表示，如果台灣遭受武裝攻擊，例如動用戰艦等手段，就可能導致動用武力，如果為了解除海上封鎖，美軍前來支援，就可能會發生某種其他形式的武力行使，如果只是將民用船隻排成一列阻止其通行，並不構成生存威脅。
高市早苗強調，日本必須對此有所準備，他認為目前台灣局勢非常嚴峻，模擬這種情況的情景，就必須預判最壞的情況。
朝日新聞報導，過去日本首相對此議題常避而不談，岡田克也提出此質疑，可能是源自過去高市競選時曾表示，中國若對台展開軍事行動，也是對日本的軍事威脅。
行使集體自衛權的條件是2015年安倍晉三擔任首相時通過國安法時被納入，雖外界普遍認為高市延續安倍晉三的政治態度，但安倍未曾在擔任首相期間提出日本可能在台灣遭受攻擊時採取武力措施。
更多公視新聞網報導
求溫飽、躲危機 動物展現奇特求生本能
其他人也在看
蔣萬安表態應紀念捍衛中華民國者 鄭麗文「追思共諜」：他講的也沒錯
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席，「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但被質疑是「追思共諜」。台北市長蔣萬安表態，應該紀念捍衛中華民國的前輩。對此，鄭麗文說，「那當然！蔣市長講的也沒有錯」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
控在加薩犯下種族滅絕 土耳其對以色列高官發逮捕令
（中央社伊斯坦堡7日綜合外電報導）土耳其今天宣布，已針對以色列在加薩的戰爭，以涉及種族滅絕為由，向以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及以國政府高階官員發出逮捕令。中央社 ・ 15 小時前
寶象建設以建案為標的 舉辦攝影比賽和攝影展
高雄澄清湖環湖生活圈，因獨具湖景風光，吸引寶象建設、浤圃建設、永信建設和華雄建設等多家建商搶進推案，每坪實登售價從35到43萬元之間，為了吸引各界關注「寶象住圓山」基地的圓山風華與生活藝術，寶象建設舉辦《圓山一瞬》攝影比賽，8日頒獎得獎並展開為期一個月的攝影展覽。中時財經即時 ・ 12 小時前
關節退化造成腳踝疼痛、影響睡眠！「微創動脈栓塞術」解除疼痛、找回行動力
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】曾經腳踝粉碎性骨折的患者，有可能在手術後因為局部關節承受過多的壓力，出現受傷的腳踝長出骨刺或局部關節加速退化，造成疼痛，難以正常行走，甚至影響睡眠。大林慈濟醫院疼痛科王思讚醫師表示，隨著醫療進步，目前已經有「微創動脈栓塞術」新選擇，華人健康網 ・ 16 小時前
塔利班批巴基斯坦「毫無合作誠意」！和談又失敗 巴國部長：將採必要措施維護人民和主權
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導南亞情勢持續緊張，掌控阿富汗的塔利班（Taliban，意譯神學士）政權今（8）日表示，阿富汗與巴基斯坦的新一輪和平談判再度...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
豬肉攤開市 盧秀燕赴市場關心豬肉供需、價量情形
【民眾網諸葛志一臺中報導】因應非洲豬瘟禁令解除，全國恢復豬隻拍賣與屠宰作業，市場豬肉攤 8日全面回歸正常。台中 […]民眾日報 ・ 10 小時前
大陸官媒「看台海」強調：皇民化運動消滅不了臺灣民眾的中華信仰
【記者丹尼爾/綜合報導】大陸官媒「看台海」近日刊文指出，臺灣島內廟宇星羅棋佈、香火鼎盛，且獨具「眾神同殿」特色 […]民眾日報 ・ 11 小時前
蕭美琴出席IPAC演說！賴清德發聲「感謝邀約」：台灣堅定與歐盟一齊捍衛民主
對於IPAC邀約蕭美琴出席演說，賴清德表示誠摯感謝，並說台灣作為受到國際社會信任的夥伴，堅定與歐盟及其他志同道合的朋友站在一起，堅決捍衛民主。放言 Fount Media ・ 10 小時前
強化邊境管理卓榮泰喊「零信任」 凌濤嗆：國人才對卓內閣零信任
行政院長卓榮泰今（8日）前往桃園機場視察，他強調，對於進出的所有國人要採取「零信任」態度，才能徹底防護國家安全。對此，桃園市議員凌濤直呼，國人對卓內閣的邊境管理才是「零信任」。中天新聞網 ・ 11 小時前
陽明交大校友辦熱音趴 跨半世紀樂團接力搖滾
（中央社記者陳至中台北8日電）陽明交大校友發起「跨世代熱音演唱會」，今天由11組老中青樂團在台北輪番登台搖滾，譜出一場難得的世代對話音樂節，讓音樂成為跨越年齡的語言，資深音樂人余光也到場相挺。中央社 ・ 11 小時前
鄭麗文追思共諜吳石 蔡正元痛批：國民黨改名投降黨
新任國民黨主席鄭麗文下午參加「1950 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」時，因追悼對象中有共諜吳石，再遭染紅，對此前國民黨立委蔡正元也在臉書中痛批，作爲中國國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，並呼籲中國國民黨應該要改名為「中國國民投降黨」，可能更名符其實。太報 ・ 10 小時前
公館圓環這路段今起「時段性禁左轉」引民怨 蔣萬安：市民安全最優先考量
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導台北市公館圓環走入歷史，政府自9月13日起動工拆除至今已滿一個多月，交通事故大幅降低約4成，成效顯著。台北市交工處...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
AI寫詩已無法區分 鬼太郎故鄉的「川柳」比賽將停辦
以妖怪為主題、詠唱時事及流行事件的「妖怪川柳大賽」，在目前正在徵件的第20屆之後，將畫下句點。主辦單位、鳥取縣境港觀光協會表示，這是因為人工智慧（AI）發達，已能輕鬆創作出妖怪川柳，難以區分哪些是人寫的，哪些是AI。太報 ・ 11 小時前
防範〈鳳凰〉撲台 台電台北西區、南區、北北區處總動員
【民眾新聞葉柏成新北報導】依據中央氣象署最新預估路徑，鳳凰颱風下週一(10)日將進入呂宋島，接著北轉朝台灣方向 […]民眾日報 ・ 11 小時前
人間芭比出事！「品牌未取授權觸法」警方調查 發聲道歉了
人間芭比出事！「品牌未取授權觸法」警方調查 發聲道歉了EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
抓到了！鄭麗文喊沒提到吳石 現場抓包跟這些共諜列「犧牲烈士」
國民黨主席鄭麗文出席「台灣地區政治受難人互助會」所辦的「白色恐怖秋祭」活動，因追悼者中有被發現共諜與中共地下黨員身分而遭槍斃的吳石，引起批評。鄭麗文面對指控頻頻表示，邀請函等未有提到吳石，不過，現場祭祀布景中，不僅有被列為「犧牲烈士」的吳石，更有被中共列為革命烈士的陳寶倉、朱楓、張志忠、季澐。一同被紀念。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
徐章焄話太多遭劉在錫嗆聲 中途消失再被抓包
該集設計以金鍾國與劉在錫為首的情境劇開場，宋智孝與神童飾演未婚夫妻，哈哈看見他們出場後卻說「智孝還沒離婚」瞬間變成灑狗血劇情，徐章焄則飾演金鍾國的小兒子，一登場就跟金鍾國抱怨還頂嘴。當全部人站在一起時，身高207公分的徐章焄處於正中間顯得相當突兀，金鍾國不禁...CTWANT ・ 11 小時前
高雄市長初選民調與賴瑞隆僅差距1.7% 邱議瑩回應了
【記者李俊毅／台北報導】民進黨高雄市長黨內初選白熱化，4位爭取提名立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑，選情拉鋸，昨日有媒體曝光最新的「地下賭盤」民調，顯示4人分別與國民黨立委柯志恩對決「全勝」，第一名為賴瑞隆的47.7％對上柯志恩33.0％、第二名的邱議瑩支持度46%，與賴瑞隆差距只差1.7%。對此，壹蘋新聞網 ・ 11 小時前
採訪通知有寫追思吳石！黃揚明還原歷史「曝國民黨危機」：他就是共諜
國民黨主席鄭麗文出席馬場町秋祭活動、悼念白色恐怖受害者，遭質疑「追思共諜吳石」受到不分藍綠人士抨擊；資深媒體人黃揚明強調，吳石身為「共諜」的歷史定位毫無爭議，認為鄭麗文出席相關活動的決定過於草率，恐讓國民黨難再以「捍衛中華民國」的論述發言。黃揚明在《週末大爆掛》節目中表示，雖然鄭麗文澄清吳石非追悼對象，盼大眾聚焦在白色恐怖，但外界的質疑「並非空穴來風」。黃......風傳媒 ・ 9 小時前
豬肉攤「禁宰令」損失慘重 陳瑩、莊瑞隆赴市場提醒：每攤能領3萬補助
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導台中爆出首件非洲豬瘟案例，農業部下令全台豬隻禁宰禁運15天，防止疫情擴散，禁令於7日正式解除，但已造成傳統市場攤商短期...FTNN新聞網 ・ 10 小時前