台邁入超高齡社會！65歲以上人口數破467萬 最多老人縣市是它
內政部今（9）日公布最新人口統計資料，2025年總人口數共2329萬9132人，其中65歲以上人口， 占比約20.06%，已符合世界衛生組織定義，「超高齡社會」標準。這狀況可能造成未來服務業、製造業，年輕勞動力人數，將持續下降，政府也可能面臨稅收壓力。
台灣在去年2025年正式邁入超高齡社會，9號內政部公布，2025年全台總人口數約2329萬人，其中65歲以上人口數超過467萬人，占比約20.06%，已達世界衛生組織定義「超高齡社會」的標準。
台65歲以上人口， 占比約20.06%。圖／台視新聞
若以各縣市來看，65歲以上人口占比，台北市最高達24.18%，其次是嘉義縣（24.11%）、第三名是南投縣（22.66%）、第四名基隆市（22.28%）、第五名屏東縣（21.84%）。
各縣市65歲以上人口占比排名。圖／台視新聞
學者分析，超高齡化社會可能造成的影響，包含服務業、製造業29歲以下年輕勞動力，只會逐年減少；第二個影響是繳稅人口減少，銀髮福利支出卻要提升，恐造成政府財政失衡；再來是年輕人口遞減，徵兵人數也會下降。
超高齡社會可能造成的影響。圖／台視新聞
雖然2025年台灣出生人口數，勉強守住10萬大關，但折合年粗出生率僅剩千分之4.62，位居全球倒數，國內少子化衝擊，只怕會越來越明顯。
