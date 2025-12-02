台酒塵封35年白蘭地重現 成雲科大校慶紀念酒

雲林科技大學35週年校慶，有啦啦隊等學生社團熱情演出。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林科技大學35週年校慶系列活動今(2)日接續登場，重頭戲校慶大會及社團嘉年華會將在12月6日舉行，校長張傳育表示，有社團熱情精彩表演，還有120項學校研發技術展示、120多個師生創意攤位的減塑裸賣園遊會及USR成果展現，邀請大家共襄盛舉。

張傳育指出，35週年是一個重要時刻，尤其在AI時代，學校將透過AI科技及技術來帶動教學的改變及深化與產業合作，包括導入更多AI相關課程、師生從事更多AI相關研究來實際解決產業問題等。

雲科大學務處表示，今年校慶以「AI再創雲科新局」為主題，3日有KPOP舞展、4日熾舞舞展、5日有研發成果聯展及熱舞舞展，6日校慶大會上午8點半「飛越雲夢湖」開場，校長張傳育將親自上陣以繩索飛越雲夢湖。

雲科大校友會理事長蘇振毅指出，今年學校及校友會邀請畢業30年以上的校友回娘家，校友會與學校特別準備別具意義的紀念酒提供校友珍藏，也為學校募集資金，做為學生獎助學金、急難救助。

蘇振毅說，35週年紀念酒是台酒公司1990年時釀製的白蘭地，據台酒人員表示，當年是最後一批之後沒再釀造，今後也沒計畫釀製，35年來一直存放橡木桶裡，共有4桶，紀念酒還有一款是威士忌有3桶，都是經過品酒師認證的好酒，共計裝1200瓶，校友已認購500多瓶。

