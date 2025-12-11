台酒攜手雙月推「甕藏紹興剝皮辣椒雞」 冬季限定湯品上市

【記者許麗珍／台北報導】擁有120年釀酒工藝的台灣菸酒公司今與雙月食品社合作，共同研製冬季限定湯品「甕藏紹興剝皮辣椒雞」，融合台酒嚴選紹興酒的陳香、雞腿肉的飽滿與剝皮辣椒的鮮辣交織，即日起於全台雙月門市限量供應。

台酒今與雙月舉辦新品上市記者會，展示雙方合作推出的「甕藏紹興剝皮辣椒雞」新湯品。

台酒生技事業處通路推廣課廖祿棋表示，「甕藏紹興剝皮辣椒雞」是以台酒傳統的「夏麴冬釀」的古法紹興為基底，搭配雙月團隊以文火慢燉雞腿，使剝皮辣椒的微辣鮮甜與酒香，緩緩融合在一起，入口先是酒香，接著是微辣微甜，最後化為喉間的暖意。

雙月食品社表示，「甕藏紹興剝皮辣椒雞」，融合台酒嚴選紹興酒的陳香、雞腿肉的飽滿與剝皮辣椒的鮮辣交織，化成這個冬天最暖的味道，希望透過這次與台酒合作，讓更多人重新感受台灣味的深度及溫度，讓喝湯也可以是一種文化延續。

「甕藏紹興剝皮辣椒雞」即日起於全台雙月門市限量供應，消費者若在12月15日至12月17日前三日內用，還可獲得台酒的酒粕水嫩保溼面膜一片。

