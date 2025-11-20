台酒有新勁敵 冬天泡麵首選換它 網讚湯頭完美還原豬肚雞鍋

全台降溫有感，天氣一冷就讓人特別想來碗熱呼呼的湯，許多泡麵愛好者在冬天常選擇台酒或大補帖等經典品牌，不過近期有款新泡麵爆紅。網友分享，台灣品牌「虎留香」推出的胡椒豬肚雞粉湯麵，喝起來香濃又帶勁，只要泡5分鐘就能完美還原豬肚雞鍋的風味，直呼味道超越他心中原本排行第一的海底撈豬肚雞。

台人冬天吃泡麵，最愛挑選溫暖滋補、帶有濃郁酒香的湯頭，其中台酒花雕雞麵、麻油雞麵，以及大補帖的當歸鴨口味，是不少人心中的首選。不過近期一名網友在Threads上分享，在虎留香官網購買新口味「胡椒豬肚雞粉」泡麵，試吃後大為驚豔，湯頭不像泡麵，開蓋就聞得到胡椒香，喝起來又香又濃，還配有枸杞、腐皮料包，只要5分鐘就能還原豬肚雞鍋，吃完有進補的感覺。原PO大讚，該品牌的豬肚雞湯頭，直接超越原先排在他心中第一名的海底撈。

貼文引起網友熱論，「豬肚雞真的讚！本來愛它們的麻醬，吃到這個口味就變心了」、「終於有我想吃的口味」、「不愧是萊爾富爆紅的泡麵，就是秋冬喝了會爽翻天的湯頭，不會辣但是喝完身體超暖，完全是泡麵裡面不可能喝到的燉湯感」、「這個我可以吃一個月！」。

虎留香先前曾推出酸菜魚粉泡麵，大受好評。根據官網介紹，這次新品胡椒豬肚雞粉採用老母雞與新鮮豬骨熬煮而成，用胡椒調味，辛香四溢、湯頭溫和。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

