台酒紅標米酒攜手世界冠軍吳寶春 詮釋職人台味

▲世界冠軍吳寶春擔任台酒紅標米酒代言人。

擁有近百年歷史、深受家庭與餐飲業者信賴的「紅標米酒」，長年堅持以優質米糧釀造，講究每一道釀製細節，追求穩定品質與安心信賴。台灣菸酒公司湯期安董事長自去年上任後，走訪公司各酒廠，實地見證每一項生產環節並傾聽員工心聲，也更深刻體會這家百年企業所累積的匠心精神。

為了將這份精神持續傳遞給消費者，湯董事長聯想到曾多次合作、以職人態度聞名國際的世界冠軍麵包職人—吳寶春師傅。其在製作麵包時，對食材選擇、發酵過程與時間掌握的高標準要求，與紅標米酒的品牌理念高度契合。因此，台灣菸酒公司特別邀請吳寶春師傅擔任紅標米酒系列產品的品牌代言人，共同分享台灣家常料理的風味精神。

此次合作，以一場「職人×職人」的跨領域對話展開。吳寶春師傅也分享與紅標米酒的深厚記憶：「廚房裡的紅標米酒，是我很熟悉的味道。媽媽做麻油雞時一定會用紅標米酒，那就是我記憶中家裡的味道。」對許多台灣人而言，「紅標米酒」承載的不僅是料理的調味，更是一種連結家鄉情感、生活記憶與台灣風土的日常滋味。

今年，紅標米酒與吳寶春師傅攜手，以「紅標最正宗，這味上對味」為核心精神，持續將台灣家常料理的溫度與風味傳遞給消費者。紅標米酒也期盼陪伴更多家庭，成為代代相傳、記憶中雋永的好味道。

