台酒、吳寶春跨界合作 推15週年限定酸種麵包
財經中心／台北報導
在台灣風味工藝邁向國際的時代，兩大象徵台灣榮耀的品牌，台灣菸酒公司與吳寶春麥方店，首度跨界聯名，推出十五週年限定酸種麵包系列。這場結合「釀造」與「烘焙」的合作，不僅代表台灣飲食文化邁向國際舞台的重要一步，也讓「風味」成為連結土地與世界的語言。
台酒以深厚釀造底蘊多次獲得國際肯定，旗下OMAR單一麥芽威士忌品牌於2025年美國舊金山世界烈酒競賽（SFWSC）榮獲金牌肯定，更在2025年世界威士忌大師賽榮獲「大師獎」肯定，代表參賽類別角逐總冠軍頭銜。同樣來自台灣土地的烘焙力量吳寶春麥方店，於2025 A.A. International Taste Awards中創下全系列獲獎紀錄：「米蘭水果麵包」、「無嫌鳳梨酥」榮獲三星最高榮譽，「酒釀桂圓麵包」、「荔枝玫瑰麵包」則摘下二星佳績。
八款週年限定作品以台酒冠軍威士忌香氣為靈魂，融合在地作物如散穗紅高粱與十穀米，展現土地與風味的深厚連結。（圖／吳寶春 提供）
為慶祝品牌十五週年，吳寶春麥方店將於新加坡ICSA國際廚藝舞台亮相的聯名酸種麵包系列正式帶回台灣。八款週年限定作品以台酒冠軍威士忌香氣為靈魂，融合在地作物如散穗紅高粱與十穀米，展現土地與風味的深厚連結。這次跨界合作，讓分屬不同領域的冠軍職人，共同詮釋「台灣風味的世界語言」。吳寶春表示：「這十五年，我們讓麵包走向世界；這次，我想把世界帶回台灣。用土地的味道，讓更多人嚐見台灣的溫度與驕傲。」台酒更說：「這不只是產品的合作，更是兩個冠軍品牌共同向世界宣告，台灣的風味，足以與世界最高標準並肩。」
為慶祝十五週年，吳寶春麥方店推出限定酸種麵包系列。（圖／吳寶春 提供）
其中無花果核桃果乾酸種麵包，揉入以OMAR威士忌浸漬的無花果與葡萄乾，搭配橘皮糖漬丁，入口散發焦糖般甜香與檀木尾韻。法式洋蔥培根起司酸種麵包以OMAR威士忌的木質氣息為基底，加入現切培根與焦糖洋蔥，煙燻焦香與酒韻交織，餘韻深長。這不僅是一場風味的實驗，更是一場文化的回歸，讓世界看見台灣風味的高度，也讓台灣再次嚐見屬於自己的驕傲。
原文出處：讓世界嚐見台灣！台酒、吳寶春跨界合作 冠軍威士忌融入酸種麵包
