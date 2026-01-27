台酒：回應市場需求 推出紅標米酒寶特瓶版

為了回應市場需求，台灣菸酒公司推出「紅標米酒寶特瓶版」。(記者王孟倫攝)(警語：禁止酒駕。酒後不開車，安全有保障。)

〔記者王孟倫／台北報導〕「紅標料理米酒」也有「寶特瓶」版。台灣菸酒公司今天表示，為回應消費者對便利性的期待，並使米酒能以更輕巧的形式融入日常生活，俗稱「紅標」的「0.6公升紅標料理米酒」推出寶特瓶包裝，回應外出及戶外料理等多元情境之使用需求。

台酒公司表示，新版「0.6公升紅標純米料理米酒(寶特瓶裝)」將於2026年2月4日起陸續上市，首波將於全臺四大超商通路(統一、全家、萊爾富、OK)及各大量販通路上架，臺酒直營門市與展售推廣中心同步販售中。

紅標米酒長期以來是臺灣家庭料理與飲食文化中不可或缺的要角。無論日常熱炒、燉補，或年節辦桌與各式家常菜色，皆常以米酒入菜以提香、去腥增味，在臺灣料理用酒的文化脈絡中，紅標米酒更具舉足輕重的地位。

對此，台酒公司說明，「紅標米酒」自推出以來，即以玻璃瓶包裝供應市場，玻璃瓶包裝，換言之，長年陪伴無數家庭在廚房裡完成一道道熟悉的臺灣味，不僅承載消費者熟悉的使用記憶，也可視為品牌歷史與文化的見證之一。

對於紅標米酒推出新包裝，台酒公司董事長湯期安表示，上任後，持續掌握市場趨勢並觀察消費者使用情境，發現近年市面上寶特瓶裝米酒產品選擇日益多元，亦有部分消費者因玻璃瓶較重、外出攜帶與未使用完再封蓋不便等因素，導致降低使用的頻率。

因此，推出「紅標純米料理米酒(寶特瓶裝)」，台酒強調，不僅延續臺灣菸酒公司一貫嚴謹製程與品質標準，更兼顧消費者採買與攜帶的便利性，讓消費者可依不同生活情境彈性選擇，在家料理選用玻璃瓶，外出或需要輕量便利時則可選用寶特瓶；無論何種包裝，紅標米酒皆維持一致的品質承諾，持續守護每一餐熟悉的臺灣料理風味，讓「紅標最正宗，這味上對味」融入日常生活。

不過，台酒也強調，相關產品資訊與販售據點，請以各通路現場陳列及公告為準。

【警語：禁止酒駕。酒後不開車，安全有保障。】

