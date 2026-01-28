台醫療團隊發表肝癌研究突破 乙酸濃度可預測免疫治療成效
目前晚期肝癌的免疫治療，讓腫瘤縮小或消失的反應率僅約3成。台北榮總與陽明交大研究團隊從腸肝軸探討腸道菌群與其代謝體如何影響肝癌，團隊2021到2024年接受77位病毒性肝炎肝癌患者，以及25位代謝異常脂肪性肝炎肝癌患者，分析檢體發現不同成因的肝癌腸道好菌不同，但都產生相同的關鍵代謝物乙酸。
北榮醫學研究部主任、陽明交大臨床醫學研究所講座教授黃怡翔說明，「乙酸事實上就是我們常說的醋酸，那這個醋酸他的細菌能夠代謝產生比較高的醋酸，他就能夠讓這個免疫反應能夠提升。」
團隊發現，乙酸濃度高的存活期顯著延長大於2倍，也可作為跨病因的通用預測因子。當全球學者都致力尋找生物性指標，幫助篩選適合免疫治療的患者，乙酸濃度會是一個好的生物性指標。
北榮醫學研究部主任、陽明交大臨床醫學研究所講座教授黃怡翔指出，「病人一開始是不是就適合做這個免疫治療，那或者是他開始免疫治療時乙酸的濃度太低，我們是不是改善比如說，藉由一些益生菌或後生元的方式去讓他的乙酸提高，那就有機會讓我們的治療療效更好。」
北榮胃腸肝膽科醫師、陽明交大助理教授李沛璋回應，「希望到最後，即便我們的肝癌是從BC肝炎轉變成脂肪肝，那這些病人雖然說狀況不一樣，都還是可以有同樣嘉惠的效果。」
黃怡翔教授指出，糞便乙酸可作為非侵入性的生物標記，用於篩選適合免疫治療的患者，未來也可透過補充益生菌或細菌代謝後產生的好的代謝物，來逆轉免疫治療的抗藥性。
