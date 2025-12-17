台醫療襄助 新加坡9旬企業家抗癌成功

新加坡企業家抗癌7年成功，來台感謝。（記者湯朝村攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

來自新加坡、長年於印尼經商的魏姓華人企業家，7年前確診晚期攝護腺癌，經嘉義長庚醫療團隊迅速診斷並量身規劃精準治療計畫，病情穩定控制至今，並於今年3月迎來90歲壽辰。

嘉義長庚泌尿科醫師林威宇表示，魏姓企業家過去長期受排尿症狀困擾，在新加坡接受多年藥物治療未見明顯改善。2018年經友人推薦，歷經6小時飛行來台就醫，嘉義長庚團隊於3天內完成完整評估，確診為第4期攝護腺癌，隨即啟動以荷爾蒙藥物注射為主的個人化精準治療。儘管後續歷經COVID-19疫情挑戰，魏男仍依循醫療團隊建議，在當地持續銜接治療，展現高度醫病信任。

廣告 廣告

今年12月17日魏姓企業家偕同近20位家屬專程來台回訪嘉義長庚表達感謝。家屬表示，當年醫療團隊即時且專業的判斷與治療規劃，不僅穩定病情，也讓全家感受到台灣醫療的專業與溫度，建立長達7年的跨國信任關係。

嘉義長庚院長楊仁宗指出，此治療案展現院方在精準診斷、整合照護及國際醫療上的臨床實力。