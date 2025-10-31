台金航班一票難求「卻沒人玩金門」！業者盼戰地文化留客 轉口港現象引憂

金門成廈門轉運站。(圖／TVBS)

金門航班班班客滿，但許多旅客僅將金門視為中轉站，直奔碼頭轉往廈門，對當地經濟助益有限。業者努力以戰地文化和特色美食吸引遊客駐足，如象徵823砲戰後艱困歲月的「復興鍋」，以及香氣四溢的「封肉」等，讓用餐化身沉浸式戰地體驗，勾起老兵淚眼盈眶的往日記憶。然而，受限運能不足和兩岸政策，金門難以留住遊客的腳步。業者期盼藉由廈門機場開放的契機，讓金門的故事走向國際，為在地經濟注入新活水！

金門成廈門轉運站。(圖／TVBS)

金門的旅遊業者努力以特色美食吸引遊客駐足。當地業者張國威介紹，復興鍋是台版的部隊鍋，象徵民國47年八二三砲戰結束後，全島軍民最辛苦的年代。這道料理使用金門本地食材，包括土雞、蹄膀、炸蛋、豆腐和高麗菜。另一道特色菜封肉則選用金門溫體豬製作，香氣撲鼻。在用餐前，還有唱軍歌的特殊儀式，讓整個用餐過程成為沉浸式的戰地體驗。張國威分享了一個感人故事，一位80多歲的老兵與家人來用餐，品嘗到前菜時眼眶泛紅，最後忍不住哭了出來。老兵一邊哭一邊說「我們當時真的好苦喔」，這些菜喚起了他在金門服役時的記憶。這樣的餐飲體驗不僅提供味覺享受，更成為連結過去與現在的時光機。

金門也將昔日軍事設施轉化為觀光資源。原本是民國58年設立的心戰工作基地與空飄氫氣球站，如今已經從戰地禁區變成歷史現場，成為吸引遊客的亮點。

金門觀光業堪憂。(圖／TVBS)

然而，許多台灣遊客落地金門後就直奔水頭碼頭，經由小三通前往廈門旅遊。這種現象導致台灣飛往金門的機票一票難求，卻沒有為金門在地旅遊創造實質的經濟效益。金門縣議員董森堡指出，目前兩岸沒有開放團進團出的政策，大量旅客以散客名義到達金門後，再到廈門集結出團，使金門變成轉口港。這些台灣旅客占用了航線資源，排擠了金門民眾的剛性需求，如醫療、就學、公差和探親等。

台客小三通赴廈門。(圖／TVBS)

另一方面，小三通復航確實為金門帶來一些觀光動能。今年十一長假期間，持旅遊簽入境的陸客超過一萬人次。金合利鋼刀總監吳增棟表示，廈門有很多自由行遊客，讓金門變得較為熱鬧，但與疫情前相比仍有很大差距，全球經濟受疫情影響是主要原因。

金門瞭望廈門。(圖／TVBS)

張國威對未來抱有期望，他提到金門即將成為國際旅遊島。明年廈門祥安機場開放後，預計每年有7200萬國際旅客在此起降，若只有1%願意來到金門，也將是可觀的資源。金門正準備走向國際化，但關鍵不在於飛機起飛數量，而是如何讓遊客願意在島上停留，只有這樣，金門的故事才能繼續被世界聽見。

